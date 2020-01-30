Yakılarak öldürülen şahıs Bozyazı’da toprağa verildi

Mersin’in Anamur ilçesinde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülüp yakılarak öldürüldüğü öne sürülen Hasan Ercan (63), Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Anamur ilçesi İskele Mahallesi’nde tartıştığı 2 kadın tarafından üzerine benzin dökülerek ateşe verilen Hasan Ercan, feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan İ.T. ve S.A. adlı kadınlarla birlikte 4 kişi gözaltına alınırken, Ercan’ın cesedi otopsi için gönderildiği Adana Adli Tıp Kurumundan yakınları tarafından alınarak bugün Bozyazı ilçesinde toprağa verildi.

Olayın nedeni henüz açıklanmazken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

