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Yakın akrabasını öldüren şahıs şafak operasyonunda yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 15:08 | Son Güncelleme

Kayseri’de 78 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi yakalanırken, yakın akrabayı öldürmek suçundan aranan şahısta kıskıvrak yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 78 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi.

Kayseri’de 78 polisin katılımı ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 20 kişi yakalanırken, yakın akrabayı öldürmek suçundan aranan şahısta kıskıvrak yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik 78 polisin katılımı ile eş zamanlı olarak şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, kilitlemek suretiyle muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınan eşya hakkında hırsızlık, taklit anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık, dolandırıcılık, silahla tehdit, konut dokunulmazlığını ihlal ve yaralama suçlarından aranan 20 kişi yakalandı. Ayrıca, operasyon kapsamında gözaltına alınan T.Z.’nin yakın akrabayı öldürme suçundan 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, gözaltına alınan C.D.’nin ise hırsızlık suçundan toplamda 18 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.
Firar şahısların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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