Yakın arkadaşları ilişki videosunu çekip göndermiş! Hasan Can Kaya'ya katılıp aldatıldığını hiç çekinmeden anlattı

MYNET- Exxen'de büyük bir ilgiyle takip edilen Konuşanlar yeni sezon başladı. Hasan Can Kaya'nın sunduğu programa katılan konuklar özel hayatlarını hiç çekinmeden anlatıyor.

Müge Anlı'nın programına dönen son bölümde bomba anlar yaşandı. Kadın konuk aldatıldığını anlattı. "Defalarca kez aldatıldım" diyen konuğa Hasan Can Kaya "Nasıl yakaladın aldatıldığını?" diye sorunca hiç beklemediği bir yanıt aldı.

Genç kadın "Yakın arkadaşları pornosunu gönderdi öyle öğrendim" deyince ünlü komedyen ne diyeceğini bilemedi. Kaya "Pek tartışmaya açık değilmiş" dedi.

Kadın konuk "Ben değilim diye inkar ediyor ama ben videonun bir kısmını gördüm, kızın göğüslerini öptüğünü gördüm ilerisinde herhangi bir şey olmadığını iddia ettiği için aldatmamış oluyormuş" ifadelerini kullandı.

"3 ERKEK BİR KIZLA..."

Hasan Can Kaya'ya katılan kadın konuk devamında ise "Avukattı kendisi arkadaşını mahkemeye verip bir de haksız kazanç elde etti ve 3 arkadaş grup seks diyebiliriz buna. Biri doktor diğeri avukat öbürü de vasıfsız diyelim... 3 erkek bir kızla... Kız dansözmüş bu arada" diyerek her şeyi açık açık anlattı.



Kadın konuk "Bedelli askerlikte tanıştılar 20 günlük arkadaşlarıyla grup seks yapmış işte" diyerek ağızları açık bıraktı.