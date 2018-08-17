Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacak

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması, yedi ülkenin katılımı ile gerçekleşecek. Bu yıl da “7 Ülke 8 Şehir 1 Festival” sloganı ile düzenlenecek etkinlikte KKTC'yi Yakın Doğu Üniversitesi temsil edecek. Festival kapsamında ayrıca üniversite ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI İRFAN GÜNSEL FESTİVAL ONUR KURULUNDA YER ALACAK

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin rektörlerinin ve TDBB Genel Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu Festival Onur Kurulu’nda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel de yer alacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarından birçok Türk Cumhuriyetinin katılımı ile oluşturulan festival programında, “Meslektaş Buluşması, Belgesel Atölyesi, Gösterimler ve Türk Dünyası 2'nci Sinemacılar Şurası, Türk Dünyası Film Festivali Gala ve Ödül Töreni” de yer alacak. Festival kapsamında hem ustaların filmleri hem de yarışmada ödül almış filmler Türk Cumhuriyetlerinde gösterime sunulacak. Ustalar ile söyleşi ve atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamında ortak filmler de çekilecek.