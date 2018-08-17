HABER

Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacak

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 09:37 | Son Güncelleme

YAKIN Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacak

LEFKOŞA, (DHA)- YAKIN Doğu Üniversitesi, Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu tarafından düzenlenen, Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde KKTC’yi temsil edecek.

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen Türk Dünyası Belgesel Film Festivali ve Yarışması, yedi ülkenin katılımı ile gerçekleşecek. Bu yıl da “7 Ülke 8 Şehir 1 Festival” sloganı ile düzenlenecek etkinlikte KKTC'yi Yakın Doğu Üniversitesi temsil edecek. Festival kapsamında ayrıca üniversite ile Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu arasında bir işbirliği protokolü imzalandı.

YDÜ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI İRFAN GÜNSEL FESTİVAL ONUR KURULUNDA YER ALACAK

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinin rektörlerinin ve TDBB Genel Başkanı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun da aralarında bulunduğu Festival Onur Kurulu’nda Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Günsel de yer alacak.

Dünyanın farklı coğrafyalarından birçok Türk Cumhuriyetinin katılımı ile oluşturulan festival programında, “Meslektaş Buluşması, Belgesel Atölyesi, Gösterimler ve Türk Dünyası 2'nci Sinemacılar Şurası, Türk Dünyası Film Festivali Gala ve Ödül Töreni” de yer alacak. Festival kapsamında hem ustaların filmleri hem de yarışmada ödül almış filmler Türk Cumhuriyetlerinde gösterime sunulacak. Ustalar ile söyleşi ve atölyelerin de düzenleneceği festival kapsamında ortak filmler de çekilecek.

YEDİ FARKLI ÜLKEDE ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLERLE ORTAK BELGESEL

Festival kapsamında, yedi farklı ülkede çekilen görüntülerle ortak bir de belgesel çekilecek. “Türk Ana” adlı proje kapsamında yedi ülke, kendi bakış açısı ile kadınını ve annesini anlatma imkanı bulacak. Projede, Kıbrıslı Türk anne ise Yakın Doğu Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo TV ve Sinema Bölümü tarafından çekilecek. Danışmanlığını Bölüm Başkanı Doç. Dr. Fevzi Kasap’ın üstlendiği projenin yürütücülüğünü Öğretim Görevlisi ve Doktora öğrencisi Zeyde Y. Örek ve Ömer Evre üstleniyor. Festival kapsamında her ülke kendi bağımsız filmini de kurgulayıp festivalde gösterme imkanına da sahip olacak.

Türk Cumhuriyetlerinden gelen belgesel filmlerin yarışacağı yarışma için başvurular 20 Ağustos’a kadar devam edecek. Ödül alan filmler Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Başkanı Menderes Demir’in katılımı ile değişik ülke ve şehirlerde gösterime sunulacak.

(FOTOĞRAF)

Yakın Doğu Üniversitesi Türk Dünyası Belgesel Film Festivali’nde yarışacak

PARTNERTarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...Tarih: 25 Temmuz! Uzaydan gizemli sinyal...
TIR'ın açılan damperi üst geçide çarptıTIR'ın açılan damperi üst geçide çarptı
İznik'te kaza: 1 ölüİznik'te kaza: 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

Bir ilk! Çin, taşımacılık belgelerini Türkiye'ye teslim etti

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

THY uçağı tuvaletinde skandal! Uçak Atatürk Havalimanı'na iner inmez gözaltına alındı!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Şaşırtan karar! Fransa'nın Besançon kentinde sokakta oturmak ve alkol almak yasaklandı

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Şanlıurfa'da iğrenç olay! 'Doktorum' deyip küçük kızları taciz etmeye çalıştı, mahalleli linç etmek istedi

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Bursa'da misafirliğe gittiği evdeki küçük kızın boğazını sıkıp istismar etti! Mahkemeden rekor hapis istemi!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

Öğretmen bu fotoğrafı paylaştı, sosyal medya karıştı!

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

4 bin liraya oturarak çalışacak eleman aranıyor

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

Cumhuriyet Divası Müzeyyen Senar'ın 100. Yılı anısına hazırlanan video gözleri yaşarttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.