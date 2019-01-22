KAHİRE (AA) – Mısır'ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed el-Baradey, 25 Ocak Devrimi'nin 8. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı mesajda, yakın gelecek için özgürlük ve onur temennisinde bulundu.

Baradey, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, baskılara, kötü idareye ve hilelere rağmen 25 Ocak Devrimi'nin Mısır tarihinde büyük bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "Belirlenen hedefler gerçekleşene kadar devrim meşalesi yanmaya devam edecek. Yakın gelecekte özgürlük ve onur temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Mesajında Baradey, insanların değiştiğini ve fikirlerin de bir daha geri dönmemek üzere özgürleştiğini dile getirdi.

- 25 Ocak Devrimi

Mısır'ın başkenti Kahire'de, 25 Ocak 2011'de Yüksek Mahkemenin önünde başlayan eylemler kısa sürede büyümüş ve daha sonra göstericiler Tahrir Meydanına akın etmişti.

Mısırlılar ülke genelinde işsizlik, yolsuzluk ve baskıcı yönetim gibi sorunların sorumlusu olarak gördükleri Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek karşıtı gösteriler düzenlemeye başlamıştı. Güvenlik güçleri ve "baltacı" adı verilen rejim yanlısı grupların, gösterileri şiddet kullanarak bastırma girişimleri sonucu çok sayıda protestocu hayatını kaybetmişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Mübarek, 11 Şubat 2011'de, 30 yıldır sürdürdüğü görevinden istifa ettiğini ve görevini orduya devrettiğini açıklamıştı.

