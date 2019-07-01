“Yakın Sağlık” dergisinin 10. sayısı yayımlandı

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi tarafından sağlık konusunda güncel bilgileri ve tedavi yöntemlerini aktarmak amacıyla yayımlanan “Yakın Sağlık” dergisinin onuncu sayısı yayımlandı.

KKTC’de, dünyada ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde sağlık bilimleri ile tıp alanında kaydedilen güncel bilgi ve gelişmeleri, hastalıkları ve tedavi yöntemlerini insanlara anlatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en uzun soluklu sağlık dergisi olan “Yakın Sağlık” dergisi üçüncü yılını tamamlayarak 10. sayısını çıkardı.

Doç. Dr. İrfan Günsel: “Sağlık endüstrisinin dijital dönüşümü olan endüstri 4.0 devrimin geçiş sürecine girdik”

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan Suat Günsel, topluma çağdaş sağlık hizmeti sunmak amacı ile yola çıkan Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Sağlık Dergisi’nin 10. sayısını okuyuculara ulaştırmanın mutluluğu ve gururunu yaşadığını ifade etti.

Bütün dünyada gelişen teknoloji ile sağlık endüstrisinin dijital dönüşümü olan endüstri 4.0 devrimin geçiş sürecine girdiklerini de müjdeleyen Doç. Dr. Günsel, şunları kaydetti:

"Yapay zekanın da işin içine girdiği sağlık 4.0 ile sektörde hastalığın ne olduğunu bulmadan, hastanın hangi ilacı kullanması gerektiğine kadar makinelerin karar verdiği bir dönem başlıyor. İnsanlığın geleceğinde olağanüstü değişimler oluşturabilecek güçle gelişen Endüstri 4.0. ile ürünler ve yazılımla geliştirilmiş donanımlar sayesinde kendi yönetimini ve üretim hattının optimizasyonunu sağlayarak, hasta ihtiyaçları için tamamen kişiselleştirilmiş ürünlerin otomatik olarak üretilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz."