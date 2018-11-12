Yakın tarihi yazan daktilolar bu müzede

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Haber Ajansı muhabirleri, antika daktilolardan oluşan bir müze açtı. Müzede 1910'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan Torpedo, Adler, Silver Reed, Hermes, Erika gibi geçmişe damgasını vurmuş 6 adet daktilo bulunuyor.

Teknolojiye yenik düşen 'yazma aracı' daktilolara, artık sadece antikacılarda veya bazı köşelerde 'geçmişten hatıra' olarak rastlanıyor. Hatta bugün çocukluktan gençliğe adım atanlar bile daktiloyu tanımıyor. İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) muhabirleri yaz çalışması kapsamında, buldukları daktiloları topladılar ve İstanbul Aydın Üniversitesi R Blok -2'nci katta bulunan ajans ofisinin koridorunda Nostaljik Daktilo Müzesini açtılar.

"İLK DEFA DOKUNDULAR"

Müzede 1910'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan Torpedo, Adler, Silver Reed, Hermes, Erika gibi geçmişe damgasını vurmuş 6 adet daktilo bulunuyor. Muhabirler çağımıza ayak uydururken geleneksel medyayı da unutmamak için İstanbul'da bulunan antikacılardan daktiloları araştırmaya başladılar ve buldukları antika daktiloları R Blok -2'nci katta bulunan İAHA ofisinin koridorlarında sergilemek üzere getirdiler. Daktilolar, öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi topladı. Gelen öğrenciler ve ziyaretçiler hayatlarında ilk defa daktiloya dokunma ve yazı yazma fırsatı yakaladılar.