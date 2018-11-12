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Yakın tarihi yazan daktilolar bu müzede

YAŞAM HABERLERİ  | 12.11.2018 11:19 | Son Güncelleme

İSTANBUL Aydın Haber Ajansı muhabirleri, antika daktilolardan oluşan bir müze açtı.

Yakın tarihi yazan daktilolar bu müzede

İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL Aydın Haber Ajansı muhabirleri, antika daktilolardan oluşan bir müze açtı. Müzede 1910'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan Torpedo, Adler, Silver Reed, Hermes, Erika gibi geçmişe damgasını vurmuş 6 adet daktilo bulunuyor.

Teknolojiye yenik düşen 'yazma aracı' daktilolara, artık sadece antikacılarda veya bazı köşelerde 'geçmişten hatıra' olarak rastlanıyor. Hatta bugün çocukluktan gençliğe adım atanlar bile daktiloyu tanımıyor. İstanbul Aydın Haber Ajansı (İAHA) muhabirleri yaz çalışması kapsamında, buldukları daktiloları topladılar ve İstanbul Aydın Üniversitesi R Blok -2'nci katta bulunan ajans ofisinin koridorunda Nostaljik Daktilo Müzesini açtılar.

"İLK DEFA DOKUNDULAR"

Müzede 1910'lu yıllardan günümüze kadar gelmiş olan Torpedo, Adler, Silver Reed, Hermes, Erika gibi geçmişe damgasını vurmuş 6 adet daktilo bulunuyor. Muhabirler çağımıza ayak uydururken geleneksel medyayı da unutmamak için İstanbul'da bulunan antikacılardan daktiloları araştırmaya başladılar ve buldukları antika daktiloları R Blok -2'nci katta bulunan İAHA ofisinin koridorlarında sergilemek üzere getirdiler. Daktilolar, öğrenciler ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi topladı. Gelen öğrenciler ve ziyaretçiler hayatlarında ilk defa daktiloya dokunma ve yazı yazma fırsatı yakaladılar.

"HAYALİM GERÇEKLEŞTİ"

Öğrencileri daktilo müzesi kurmaya teşvik eden ve onlarla birlikte antikacıları dolaşarak asırlık daktiloları özenle seçen İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve İAHA Genel Yayın Yönetmeni Kayıhan Güven, "Daktiloyu yeni kuşak tanımıyor, muhabirlerin bir dönem çalıştığı yazı makinesini tanıtmak istedim. Arkadaşların daktilolarla birkaç satır yazmalarını isterim. İAHA koridorlarına daktiloları koymak hayalimdi" dedi.

"YAZI EMEK İŞİYMİŞ"

İstanbul Aydın Haber Ajansı muhabirlerinden Çağla Kara ise daktilo müzesi ile eskiden yazı yazarken hiçbir şeyin şimdiki kadar kolay olmadığı, bir işi yaparken uzun emek verildiğini öğrenmiş olduklarını söyledi ve ekledi:

"Teknolojinin gelişmesiyle yazı kültürü adına artık her şeyi programlarla yapar olduk. Bir hata yaptığımızda tek tuşla silip geri alabiliyoruz. Oysaki eskiden böyle değilmiş. Yazı yazmak çaba ve emek işiymiş. Daktiloyla yazı yazarken bir hatada tek tuşla hiçbir şey geri alınamıyor. O yüzden yazı yazmak çok değerliymiş eskiden. Daktilo müzesinin açılmasıyla birlikte bizler yeni nesil olarak her şeyi kolay elde ettiğimizi fark ettik."

Daktilo müzesi İstanbul Aydın Üniversitesi R blok -2 koridorlarında yeni ziyaretçilerini bekliyor.

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