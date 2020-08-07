'Yakın zamanda büyük bir deprem olacak' dedi ve uyardı: Antalya'da 6 ilçe daha şiddetli hissedecek

Son günlerde Antalya ve ilçelerinde büyüklü küçüklü çok sayıda deprem meydana geldi. Uzmanlar, Antalya'nın altından geçen ve her sene 5-6 santimetre Anadolu'ya doğru dalan Afrika levhasında büyük bir deprem meydana geleceğini öngörüyor.

Jeofizik Mühendisi Atakan Yüklü, Afrika levhasının her sene 5-6 santimetre Anadolu'nun altına daldığını belirterek, "Orada bir levha hareketi var. Bu da bir süre sonra enerjisini boşaltmasını sağlayacaktır. Yakın zamanda da büyük bir depremin olmasını bekliyoruz. Tarihsel sürecini çok uzun zamandır doldurmuş durumda, bu yarın da olabilir 5 yıl içinde de olabilir ama çok uzun bir zaman geçeceğini sanmıyorum" diye konuştu.

2020'nin Patara Yılı olduğunu ifade eden Atakan Yüklü, "Patara'da antik dönemde çok büyük depremlerin olduğu, tsunaminin olduğu, yine yakınında yer alan komşu şehir Myra Andraika'da da depremlerin olduğu görülüyor. İmparatorların yıkılan kente yardımda bulunduğunu tarihsel dönemde görüyoruz" diye konuştu.

'ANTALYA'DA DEPREM OLMADIĞI SÖYLENİYOR AMA…'

11 Eylül 2018'de Bucak ve Antalya Körfezi'nde 105 ve 60 kilometre derinlikte derin depremler olduğunu kaydeden Yüklü, "Bu derinlikteki depremlerin hepsi sığ depremler değildir. Bunlar kabuk dediğimiz, yani mantonun altındaki depremlerdir. Bu depremler bizi endişelendiriyor. Çünkü burada çok büyük aktivitenin olacağı, bunların geçmişte de olduğu ve devamlı hareketin, aktivitenin olduğunu görüyoruz. İnsanlar Antalya'da depremin olmadığını söylüyor. 100 yıllık süreçte çok deprem görmüyoruz diyorlar ama 1995 yılında Japonya'nın Kobe şehrinde meydana gelen depreme bakarsak, bu depremin olmasını 300 yıl beklemişler. Kaldı ki yine 1914 Burdur depremi 7 büyüklüğündedir ve Antalya'yı da etkilemiştir. Geçmişte Finike, Kaş, Fethiye'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremler bu bölgeyi etkilemiştir" diye konuştu.