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Yakın Zamanda Silinenler: Instagram'a silinen fotoğrafları geri getirme özelliği geldi!

03.02.2021 10:44 | Son Güncelleme:
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Yakın Zamanda Silinenler: Instagram'a silinen fotoğrafları geri getirme özelliği geldi!

Instagram silinen fotoğrafları geri getirmeyi sağlayan yeni bir özellik kazandı. ''Yakın Zamanda Silinenler'' adındaki yeni özellik ile birlikte 30 gün öncesine kadar silinen Instagram gönderileri kurtarılabilecek.

Instagram iOS ve Android uygulamalarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. WhatsApp gibi Facebook'a bağlı bir şirket olan Instagram, daha önce kullanıcılarını Reels gibi büyük bir özellik ile tanıştırmıştı. Instagram Reels, bildiğiniz üzere Instagram'da tıpkı TikTok videoları gibi kısa videolar çekmeyi ve bunları paylaşmayı mümkün kılıyordu. Hatta yakın zamanda Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu özellik için TikTok'un kendilerinden daha önde olduğunu itiraf etmişti. Instagram Reels'ın ardından Instagram, Reels kadar büyük olabilecek bir özelliği daha kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu özelliğin adı ise ''Yakın Zamanda Silinenler.''

İŞTE INSTAGRAM'IN YAKIN ZAMANDA SİLİNENLER ÖZELLİĞİ

Instagram'ın Yakın Zamanda Silinenler özelliği, adından da çıkarabileceğiniz üzere yakın zamanda silinen gönderilerinizi ve hikayelerinizi kurtarmanıza yarıyor. Yani siz gönderilerinizi veya hikayelerinizi silseniz dahi Instagram bunları sunucularında tutmaya devam ediyor. İçerikler kalıcı olarak silinmek istenirse kısa mesaj veya e-posta yoluyla hesap sahibinden onay alınması gerekiyor. Kısacası siz izin vermedikçe kimse gönderilerinizi silemiyor; Buna hackerlar da dahil.

Instagram Yakın Zamanda Silinenler özelliği

SALDIRI SONRASI GERİ GETİRİLECEKLER

Instagram'ın yeni özelliğinin özellikle hack saldırıları yaşayan hesaplar için bir önlem görevi gördüğü düşünülüyor. Zira herhangi bir hesap hackerlar tarafından ele geçirildiğinde, hackerlar gönderilerin tamamını silse dahi 30 gün boyunca içerikler Instagram'ın güvencesi altında oluyor. 30 gün içerisinde hesaba tekrar erişim sağlanırsa gönderiler de böylece geri getiriliyor. 30 günlük süre dolduğunda ise gönderiler, IGTV paylaşımları ve daha fazlası kalıcı olarak siliniyor.

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YAKIN ZAMANDA SİLİNENLER ÖZELLİĞİ NASIL KULLANILACAK?

Yakın Zamanda Silinenler özelliği şimdilik tüm hesaplara açılmış değil. Ancak özellik açıldığında Instagram>Ayarlar>Hesap>Son Silinmiş yolunu izlemek, kalıcı olarak silinmeyen son 30 günlük içerikleri görebilmek için yeterli olacak. Böylece siz de bir Instagram kullanıcısıysanız son 30 günde silinmiş gönderilerinize kolayca erişebileceksiniz. Ancak Instagram hikayelerinin 30 gün değil, 24 saat boyunca sunucularda tutulacağını bu noktada ekleyelim.

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