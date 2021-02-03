Yakın Zamanda Silinenler: Instagram'a silinen fotoğrafları geri getirme özelliği geldi!

Instagram iOS ve Android uygulamalarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. WhatsApp gibi Facebook'a bağlı bir şirket olan Instagram, daha önce kullanıcılarını Reels gibi büyük bir özellik ile tanıştırmıştı. Instagram Reels, bildiğiniz üzere Instagram'da tıpkı TikTok videoları gibi kısa videolar çekmeyi ve bunları paylaşmayı mümkün kılıyordu. Hatta yakın zamanda Instagram CEO'su Adam Mosseri, bu özellik için TikTok'un kendilerinden daha önde olduğunu itiraf etmişti. Instagram Reels'ın ardından Instagram, Reels kadar büyük olabilecek bir özelliği daha kullanıma sunduğunu açıkladı. Bu özelliğin adı ise ''Yakın Zamanda Silinenler.''

İŞTE INSTAGRAM'IN YAKIN ZAMANDA SİLİNENLER ÖZELLİĞİ

Instagram'ın Yakın Zamanda Silinenler özelliği, adından da çıkarabileceğiniz üzere yakın zamanda silinen gönderilerinizi ve hikayelerinizi kurtarmanıza yarıyor. Yani siz gönderilerinizi veya hikayelerinizi silseniz dahi Instagram bunları sunucularında tutmaya devam ediyor. İçerikler kalıcı olarak silinmek istenirse kısa mesaj veya e-posta yoluyla hesap sahibinden onay alınması gerekiyor. Kısacası siz izin vermedikçe kimse gönderilerinizi silemiyor; Buna hackerlar da dahil.