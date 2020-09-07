ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Corona virüsüne karşı aşı geliştirilmesi çalışmalarına değindi. “Yakında büyük bir sürpriz olabilir” dedi. Başkan Trump ABD’de Çalışma Bayramı (Labor Day) gününde düzenlediği basın toplantısında, ABD yönetiminin Işık Hızı Ötesi Operasyonu adını verdiği aşı geliştirme projesiyle ilgili olarak, “Işık Hızı Ötesi Operasyon ile pandemiyi bitireceğiz. Her açıdan lider konumdayız. Yakında büyük bir sürpriz olabilir.’’ şeklinde konuştu. ABD’de seçim yaklaşırken aşı çalışmalarının siyaset malzemesi yapıldığı yönünde eleştiriler ve endişeler dile getirilmişti. Başkan Trump ise basın toplantısında bu konuya ilişkin soruları yanıtlarken, “Ben aşının yıl sonunda çıkacağını söyledim. Belki ondan daha erken de çıkabilir dedim. Burada önemli olan hayat kurtarmak” dedi. Trump ve Biden arasında aşı polemiği ABD Başkanı Kasım ayında yapılacak seçimlerde Demokrat Parti’den rakibi olacak Joe Biden ve başkan yardımcısı adayı Kamala Harris’i hedef alarak “Aşı karşıtı söylemleri sebebiyle derhal özür dilemeliler. Söyledikleri şeyler ülkemiz için çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

Joe Biden, seçim öncesinde çıkması halinde aşı yaptırıp yaptırmayacağı yönündeki sorulara “Bilim adamlarının ne dediğini görmemiz lazım. Aşı konusunda tam bir şeffaflık isterim” yanıtını vermişti. Demokrat Parti’nin başkan yardımcısı adayı Kamala Harris de aşı konusunda sadece Trump’ın sözüne değil, kamu sağlığı uzmanlarına güveneceğini belirtmişti. Başkan Trump’ın basın toplantısı devam ettiği sırada basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Joe Biden ise “Yarın aşı çıksa hemen yaptırırım. Bana seçime bile mal olsa yaptırırım. Aşıya ihtiyacımız var ve hemen. Ne kadar hızlı çıkarabilirsek. Bilim adamlarına kulak vermemiz gerek” yanıtını verdi. The Atlantic dergisinin iddiası Başkan Trump’ın basın toplantısında The Atlantic dergisinin geçtiğimiz hafta ABD Başkanı’nın 2018’deki Fransa ziyareti sırasında Avrupa’da ölen Amerikan askerleri için “kaybedenler” ifadesini kullandığı iddiası ve buna yönelik tepkiler de gündeme geldi. ABD Başkanı iddiaları bir kez daha yalanladı, haberin uydurma olduğunu savundu. 2016 yılındaki başkanlık seçimleri öncesinde Rusya’nın seçime müdahalesi ve hakkında azil soruşturması başlatılmasına yol açan kampanya ekibinin Rusya’yla işbirliği yaptığı iddialarına atıfta bulunarak “Tıpkı Rusya ile işbirliği iddiası ve tamamen uydurma kirli dosya gibi yalan bir haber” dedi.