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Yakında el tipi UV cihazları hepimizin elinde olabilir!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 04.06.2020 18:06 | Son Güncelleme

Penn State Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, koronavirüse karşı yeni bir çözüm daha buldu. Araştırmacılar, UV ışınlarını yayan daha küçük bir cihaz geliştirdi. Fakat bazı soru işaretleri var.

Yakında el tipi UV cihazları hepimizin elinde olabilir!

Koronavirüse karşı bir çözüm bulabilmek için dünyanın dört bir yanında bilim insanları çalışmalarını sürdürüyor. Bilim insanlarının bazıları koronavirüs aşısını geliştirmek için çalışmalarını sıkılaştırmışken, bazı bilim insanları da koronavirüse karşı insanları koruyacak çeşitli cihazlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu çalışmalardan biri ise UV ışığını temel alıyor.

UV IŞIĞI YAYAN CİHAZ GELİŞTİRDİLER

Araştırmalar gösteriyor ki UV ışıkları, koronavirüs üzerinde oldukça etkili. Fakat özellikle UVC denilen ve Ozon tabakası sayesinde dünyamıza ulaşamayan UV ışınları, koronavirüse karşı kesin çözüm sunuyor. UVC ışınlarını Dünya'da oluşturabilmek için ise araştırmacılar yapay ışınlar kullanıyor. Fakat bu ışınları oluşturan cihazlar oldukça büyük ve pahalı. Bu yüzden bu teknoloji günlük hayatta kullanılamıyor. İşte ABD'deki Penn State Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı da bu durumdan yola çıktı.

UVC ışını

Araştırmacılar Minnesota Üniversitesi'ndeki uzmanlarla işbirliğine giderek, stronsiyum niobat materyalini keşfettiler. Japonya'dan bazı stronsiyum niobat örnekleri alan araştırma ekibi, malzemeyi iletken olarak test etti. Sonuçlar ise şaşırtıcıydı çünkü malzeme mükemmel performansa sahipti. Yani malzemeden yola çıkılarak UVC ışınını yayacak bir cihaz oluşturabilirdi. Araştırmacılar da tam olarak bunu yaptı.

CEP TELEFONU KADAR YAYGIN OLACAK

Araştırmacılar UV ışını ile koronavirüsü öldürmek için daha hafif ve daha ucuz bir çözüm buldu. Araştırmacılar bu malzemeyi kullanarak UVC ışınlarını başarılı bir şekilde yayabilecek el ile taşınabilir bir cihaza imza attı. Araştırma hakkında konuşan araştırmcı Joseph Roth ve Profesör Engel-Herbert, bunun çığır açan bir teknoloji olduğunu, kriz sırasında bu gibi önlemlerin gerekli olduğuna inandıklarını söyledi ve El tipi UV cihazların yakında cep telefonu kadar yaygın olabileceğine inandıklarını vurguladı. Ancak UV ışını yayan cihazların, insanlara veya diğer canlılara vereceği zarar yüzünden ticari satışını yapılması büyük risk taşıyor. Bu da bir soru işareti.

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