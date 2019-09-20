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Yakında İstanbul'un yollarını boyayacaklar: Genç mucitlerin projesine İBB'den ilk adım

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:36 | Son Güncelleme

ÜNİVERSİTELİ 2 gencin 'silinmeyen yol boyası' projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) destek geldi.

İlknur SARGUT-Hüseyin ÇAKMAK/İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELİ 2 gencin 'silinmeyen yol boyası' projesine İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden (İBB) destek geldi. Gençlerle buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'i arayarak “Bu girişimin desteklenmesini istiyoruz" dedi. Projede yer alan gençlerden Kerem Acar ise “Boyalarımızın İstanbul'da uygulanması adına ilk adımı attık" ifadelerini kullandı.

Cavit Bayramlı, bundan tam 3 yıl önce karşıdan karşıya geçerken bir trafik kazası geçirdi. Bu kaza, üniversiteli genci mucit yaptı. Silinen yol şerit boyası nedeniyle hastanelik olan genç, kaza sonrası arkadaşı Kerem Acar ile birlikte 'silinmeyen yol şerit boyası' üretti. Bayramlı ve Acar, buluşlarıyla, 'Türkiye İnovasyon ve Girişimcilik Haftası'nda, bin 800 şirketleşmiş proje arasında yarı finale kalan tek liseli girişimciler oldu. Bu başarının ardından gençler, projelerini İBB'ye teste yolladı. İBB'den olumlu yanıt alan genç mucitlerin icadı su bazlı çevre dostu boya, İstanbul'un 3 ilçesinde uygulanmaya başladı. Bu süreçte Bayramlı ve Acar, İstanbul Ticaret Odası'nın desteğiyle Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi'ndeki çalışmalarının ardından Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı.

İSTANBUL'DA KULLANILMASI ADINA İLK ADIMI ATTIK

Yakın zamanda seri üretime geçmeye hazırlanan Bayramlı ve Acar, geçtiğimiz günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun misafiri oldu. Gençler İmamoğlu'na, çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. İmamoğlu, toplantı sırasında ulaşımdan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'i arayarak, “Bu girişimin desteklenmesini istiyoruz. Sizinle irtibat kurduracağız. Sizinle buluşmalarını sağlayacağız" dedi.

Bu toplantının kendileri için heyecan verici bir gelişme olduğunu ifade eden Kerem Acar, “Katıldığımız görüşmede projemizi anlattıktan sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu, 'gençler benim umudum' dedi. Bu yaklaşımı bizi çok mutlu etti. Projemizin Türkiye için yararlı olacağını belirtti. Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir ile görüştü. Demir ile bir toplantı gerçekleştirdik. Boyanın teorik bilgisi hakkında bir toplantı yaptık. Boyalarımızın İstanbul'da uygulanması adına ilk adımı attık" diye konuştu.

İKİ KAT DAHA DAYANIKLI

Seri üretime hazırlandıklarını anlatan Bahçeşehir Üniversitesi öğrencisi Kerem Acar, “Bunun sonrasında belediyelerle yoğun bir şekilde çalışma yapacağız. Daha sonrasında özel şirketler de devreye giriyor. Aslında ilk hedefimiz şehirlerarası olduğundan dolayı belediyelerle yollarımız daha çok kesişecek. Biz Cavit ile bu yola çıktıktan sonra katıldığımız yarışmalardan maddi kazanç elde ettik. Bunların hepsini projemiz için bir birikim olarak gördük. Projenin 3'üncü yılındayız. Bu 3 yıldır kendi kendimize devam ettik. Son yılda ise Bahçeşehir Üniversitesi akademisyenlerinin desteğiyle bir yatırım süreci başlatıldı. Seri üretime onunla birlikte geçiyoruz. Projemizin en büyük hedefi ise trafik kazalarını minimum seviyeye düşürmek. Ülkemizde kullanılan boyalar 3 ila 6 ay arasında siliniyor ve sentetik boya kullanılıyor. Bizim boyamız su bazlı olmasına rağmen 2 yıl ve 4 yıl üzerinde dayanıklılık gösteriyor" ifadelerini kullandı.

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