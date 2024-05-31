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  4. 'Yakından bakıp incelediğimizde...' İlk defa görüntülendi! 'Çok heyecan verici'

'Yakından bakıp incelediğimizde...' İlk defa görüntülendi! 'Çok heyecan verici'

31.05.2024 14:36
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Tunceli’de 8 yıl önce tespit edilen kurbağa alt türü ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’in bir alt türü daha görüntülendi.

'Yakından bakıp incelediğimizde...' İlk defa görüntülendi! 'Çok heyecan verici'

Tunceli’de 2016 yılında yürütülen kurbağa ve sürüngenlerin envanter çalışmaları kapsamında yeni bir alt tür olarak ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’ yeni bir tür olarak keşfedilmiş ve Russian Journal of Herpetology dergisinde yayımlanarak bilimsel olarak kabul edilmişti. ‘Neurergus Strauchii Munzurensis’in bir alt türü daha Yönetmen Caner Canerik ve Avukat Banu Çuhadar Yılmaz tarafından farklı bir bölgede görüntülendi.

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İlk defa böyle bir tür görmenin çok heyecan verici olduğunu belirten Yönetmen Caner Canerik, “Doğada gezerken farklı bakıyoruz ve yeni türler keşfetmeye çalışıyoruz. Bunu amatörce yapıyoruz. Benekli semender zannettik. Yakından gidip incelediğimizde yeni bir tür olabileceğini düşündük. Araştırma yaptık. Bu bölgede yaşamayan yeni bir alt türün olduğu ortaya çıktı. Bölge zengin ve araştırılması ve korunması gereken bir yer” dedi. (İHA)

d8479870-bc7d-455b-9887-93397ee86fa4Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tunceli kurbağa
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