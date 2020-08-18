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Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Uzmanların açıklaması herkesi şaşırttı...

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.08.2020 10:42 | Son Güncelleme

Çocukluğumuzdan beri ailelerimiz televizyonu yakından izlemenin gözlerimizi bozacağını söyler. Biz de onlardan edindiğimiz bu bilgiyle kendi çocuklarımıza aynı uyarıları yaparız. Peki ama hiç düşündük mü? Yakından televizyon izlemek gerçekten gözlerimizi bozuyor mu? Yoksa bu bir hatalı bilgi mi?

Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Uzmanların açıklaması herkesi şaşırttı...

Çocuklar yakından televizyon izlemeye bayılırlar. Çünkü bu şekilde kendilerini ekrana daha iyi odaklayabilirler. Aileler içinse durum endişe vericidir. Sıklıkla durumdan şikayetçi olurlar. Çünkü onlar da büyüklerinden böyle öğrendi. Peki, ama nereden geliyor bu inanç?

TELEVİZYON İZLEMENİN GÖZLERİ BOZDUĞUNA DAİR İNANÇ NEREDEN ÇIKTI?

Yakından televizyon izlemenin gözleri bozduğuna dair bu yaygın inanç biraz eskiye dayanıyor. 1960'larda General Electric adlı şirketin sattığı televizyonların, normalden çok daha fazla radyasyon yaydığı tespit edilir. Daha sonra şirket, sorunlu televizyonları piyasadan kaldırsa da toplumda oluşan bu yaygın inancın yerleşmesini önleyemez.

Tabii ki de bu inancın dayanağı bununla da sınırlı değil. Eskimolar üzerinde yapılan bir deneyde, 56 yaşındaki Eskimolarda miyop oranının %0 olduğu ancak çocuklarında bu oranın %59'lara ulaştığı tespit edilir. Ancak araştırma çoğu bilim adamı açısından kabul görmemiştir. Aynı şekilde Avustralya'da yapılan diğer bir araştırmada, dışarıda daha fazla zaman geçiren çocukların miyop oranının daha düşük olduğu gözlemlemiş ancak bunun televizyonla ilişkisi olmadığı belirtilmiştir. Bugün uzmanlara göre televizyonu yakından izlemek gözleri bozmuyor; gözdeki rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor.

YAKINDAN TELEVİZYON İZLEMENİN ALTINDAKİ ETKENLER

Televizyonu yakından izlemekle gözlerin bozulması arasında bir ilişki yoktur. Ancak televizyonu sürekli olarak yakından seyretme eğilimi olan birinde, bu durumun altında yatan bazı göz hastalıklarının belirtisi olabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, televizyon izlemenin göz sağlığını bozmadığını söyledi. Ailelerin; göz bozukluğunun kabahatlisi olarak televizyonu gördüklerini ancak televizyon ve göz arasındaki ilişkinin, yakın televizyon izlemenin gözü bozması değil, gözünde bozukluk olan bir çocuğun televizyonu yakından izlemesi olarak vurguladı. Ayrıca bu durumun sadece çocuklar değil, yetişkinler için de geçerli olduğunu ekledi.

PEKİ YAKINDAN TELEVİZYON İZLEMEK TAMAMEN SAĞLIKLI MI?

Televizyondan ziyade loş ışıkta kitap okuma, bilgisayar karşısında çok vakit geçirmek, akıllı telefon ekranına uzun süreli bakmak ve uyku düzensizliği gibi etkenler göz sağlığı için daha önemli problemlerdir. Ancak uzmanlara göre, yakından televizyon izlemek göz sağlığını bozmasa da son yıllarda televizyon büyüklüklerinin artması ve oda büyüklüğüne uygun televizyon seçimi yapılmaması, göz ve baş ağrıları gibi rahatsızlıklara sebep olabilir. Yani televizyon izlemek, tam olarak göz bozukluğuna sebep olmasa da bu eylemin göz üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu da göz ardı etmemeliyiz.

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