Yakından TV izlemek gözleri bozuyor mu? Uzmanların açıklaması herkesi şaşırttı...

Çocuklar yakından televizyon izlemeye bayılırlar. Çünkü bu şekilde kendilerini ekrana daha iyi odaklayabilirler. Aileler içinse durum endişe vericidir. Sıklıkla durumdan şikayetçi olurlar. Çünkü onlar da büyüklerinden böyle öğrendi. Peki, ama nereden geliyor bu inanç?

TELEVİZYON İZLEMENİN GÖZLERİ BOZDUĞUNA DAİR İNANÇ NEREDEN ÇIKTI?

Yakından televizyon izlemenin gözleri bozduğuna dair bu yaygın inanç biraz eskiye dayanıyor. 1960'larda General Electric adlı şirketin sattığı televizyonların, normalden çok daha fazla radyasyon yaydığı tespit edilir. Daha sonra şirket, sorunlu televizyonları piyasadan kaldırsa da toplumda oluşan bu yaygın inancın yerleşmesini önleyemez.

Tabii ki de bu inancın dayanağı bununla da sınırlı değil. Eskimolar üzerinde yapılan bir deneyde, 56 yaşındaki Eskimolarda miyop oranının %0 olduğu ancak çocuklarında bu oranın %59'lara ulaştığı tespit edilir. Ancak araştırma çoğu bilim adamı açısından kabul görmemiştir. Aynı şekilde Avustralya'da yapılan diğer bir araştırmada, dışarıda daha fazla zaman geçiren çocukların miyop oranının daha düşük olduğu gözlemlemiş ancak bunun televizyonla ilişkisi olmadığı belirtilmiştir. Bugün uzmanlara göre televizyonu yakından izlemek gözleri bozmuyor; gözdeki rahatsızlıkları ortaya çıkarıyor.