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  4. Yakının duruşması için geldiği adliyede yakalandı, yakınlarına sarılıp ağladı

Yakının duruşması için geldiği adliyede yakalandı, yakınlarına sarılıp ağladı

16.02.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri'de hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, yakının duruşması için geldiği adliyede yakalandı. Uzun süre cezaevine gitmemek için direnen hükümlü, yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü.

Yakının duruşması için geldiği adliyede yakalandı, yakınlarına sarılıp ağladı

Kayseri'de 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir yakınının duruşması için geldiği adliyede yakalandı. Gözaltına alınınca yakınlarına sarılarak gözyaşı döken hükümlü, cezaevine gitmemek için uzun süre direndi.

ADLİYEYE GELDİ, YAKALANDI

Kayseri'de yaşayan T.Ç., bir yakının duruşması için adliyeye geldi. Polis ekipleri tarafından HES kodu sorgulanan T.Ç.'nin 'hırsızlık' suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 1 ay hapis cezası olduğu belirlendi ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Adliye çıkışı uzun süre cezaevine gitmemek için direnen T.Ç., yakınlarına sarılarak gözyaşı döktü. Polis aracına bindirilen T.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: DHA

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Kayseri
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