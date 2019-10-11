HABER

Yakınını kandırıp PKK'ya gönderen kadına 15 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:30 | Son Güncelleme

Van'da eşiyle sorunlar yaşayan kadın akrabasını kandırıp terör örgütü PKK'ya katılmasını sağlayan H.D'nin 15 yıla kadar hapsi istendi

Van'da terör örgütü PKK'ya eleman temin ettiği iddiasıyla tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, aile içi şiddet yaşayan bir yakınının terör örgütüne katılmasını sağladığı gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı.

Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık H.D'nin "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Terör örgütü PKK'nın, "cebir ve şiddet kullanarak, baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemleriyle, anayasada belirtilen cumhuriyetin niteliklerini, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak" amacıyla kurulduğu ifade edilen iddianamede, örgütün bu amaç için birçok silahlı saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Van'da terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan Z.K. isimli kadın teröristin, güvenlik güçlerine verdiği ifadesinde PKK'ya katılmasını sağlayan kişinin, kocasının akrabası H.D. olduğunu belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı kaydedilen iddianamede, sanığın, yeğeninin de terör örgütüne katılımını sağladığı, söz konusu teröristin de 11 Eylül 2011'de etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

İddianamede Z.K'nin ifadelerinin doğruluğunun gelen araştırma tutanaklarıyla da teyit edildiği, sanığın terör örgütü PKK içinde faaliyet yürüten yeğenini överek örgüte organizasyon dahilinde eleman temin ettiği bildirildi.

Sanığın, örgüte katılmaya ikna ettiği akrabası Z.K'nin organizasyon dahilinde biletini alarak dağa gönderdiği belirtilen iddianamede, "H.D'nin eyleminin örgütün hiyerarşik yapısına dahil olmak suretiyle örgüte üye olma suçunu işlediği, tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde hakkında atılı suçtan kamu davası açılması için yeterli kanaatin oluştuğu anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

PARTNER44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu44 bin yıl önce ölmüştü! Bu halde bulundu
Sahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yapan sanık hakim karşısındaSahte diplomayla 21 yıl öğretmenlik yapan sanık hakim karşısında
Bakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştüBakan Akar, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
iddianame terör örgütü pkk Van Van Cumhuriyet Başsavcılığı

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

ABD'de Türkiye'ye karşı bir skandal hamle daha

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

TSK üssüne havanlı saldırı: 5 asker yaralı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan önemli açıklamalar

Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmesi! Teröristlerden kurtarıldı

Barış Pınarı Harekatı'nda kritik gelişme! Temizlendi

Afyonkarahisar'da gazi İsmail Kumartaşlı'ya 'demir levhalı' saldırı!

Gaziye çirkin saldırı! Çocuğu büyük korku yaşadı

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Bakanlıktan 'Kamışlı' ve 'Derik' açıklaması

Barış Pınarı Harekatı şehidi Ahmet Topçu'nun amcası: Bu bizim düğünümüz

Şehidin amcası konuştu: Bu bizim düğünümüz, bayramımız

9 aylık Muhammed Omar Saar'ın şehit olmasıyla ilgili yürekleri yakan detay!

Teröristlerin saldırısında şehit oldu! Yürekleri yakan detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.