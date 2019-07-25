Yakınları enkaz altında kaldı, feryatlar yürek dağladı

Manisa’da tüm kurumların işbirliğiyle düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Tatbikatta enkaz altında yakınları bulunan vatandaşları canlandıran ekip ise gösterdikleri performans profesyonel oyuncuları aratmadı.

Manisa’da Vali Ahmet Deniz başkanlığında tüm kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımı ile deprem tatbikatı yapıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) adı verilen geniş çaplı tatbikat, meydana gelen 6,5 şiddetindeki deprem sonrasında, 3 farklı senaryo üzerine kuruldu. Seneryo gereği merkez üssü Şehzadeler ilçesi Saruhan Mahallesi olan depremde il genelinde ciddi hasarlar meydana gelirken, Yunusemre ilçesi Karaali Mahallesi’nde 4 ev yıkıldı. Ekipler daha sonra geldiği Karaali Mahallesi’nde, yıkılan evlerde enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı. Jandarmanın güvenlik önlemi aldığı evlerde Afet ve Acil Durum (AFAD), Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT), Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ve itfaiye ekipleri 3’ü çocuk 4 yaralı ve 1 de ölü vatandaşa ulaştı. Ekipler tespit ettikleri yaralıları uzun uğraşlar sonrasında UMKE ekiplerin de yardımıyla bulunduğu yerden çıkarırdı. Enkaz altından çıkarılan 3’ü çocuk 4 yaralı olay yerinde hazır bulunan ambulanslar aracılığı ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden vatandaş ise morga alındı. Tatbikatta yer alan tiyatro öğrencileri, makyajları ve sergilediği yaralı rolündeki performanslarıyla gerçeği aratmazken, AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni Murat Senger’in saha amirliği altında tamamlanan tatbikat tam not aldı.

Manisa 112 acil komuta merkezinde Vali Deniz başkanlığında bir araya gelen kurum müdürleri yapılacak işleri, öncelik sıralamasına göre belirleyerek, hızlı müdahale için doğru ekipleri doğru yere yönlendirme işlemlerini yaptı. 12 kurum, 3 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği tatbikatta 146 personel ve 36 araç kullanıldı.

Tatbikatta gerçekleştirilen ikinci senaryoda Manisa Menemen yolu üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle tehlikeli madde taşıyan bir tırın devrilmesi sonucu kimyasal maddelerin yolu ve toprağı kirletmesi canlandırıldı. İhbarı alan ekipler tarafından toprak ölçümleri yapıldı. Ölçümlerin ardından kazazede olan şoför dekontaminasyon ile temizlenerek hastaneye kaldırıldı. Son olarak, Yeni mahallede açıkta kalan vatandaşların barınması için, geçici olarak çadır kent alanı oluşturuldu. ANDA arama kurtarma ekiplerinin kurduğu çadırlarda Kızılay teşkilatı tarafından yemek verilmesi sağlandı.

Tatbikatta AFAD, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, Aile Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, MASKİ, Karayolları 23. Şube şefliği, Aksa Doğalgaz, Gdz Elektrik Anonim Şirketi, Kızılay, AKUT, MAT, ANDA katıldı.

Vali Deniz ve beraberinki protokol üyeleri Karaali Mahallesindeki tatbikat alanına gelerek çalışmaları takip etti. Tatbikatla ilgili açıklamalarda bulunan Deniz, “Geçmişte çok acı tecrübelerimiz var maalesef. Bu acı tecrübelerden ders çıkararak bir tatbikat yapıyoruz. Önemli olan tekrar o acıları yaşamamak için kurumlar arası koordinasyon ve diyalogun iyi olması için tatbikatları yapıyoruz. Devletimizin bütün unsurları burada. Tatbikatlar gerçekçi olmak zorunda. Can kaybını en aza indirebilmek için gece gündüz demeden hazır olmak lazım. Deprem kuşağında olan bir ülkeden bahsediyoruz. Çok ciddi kayıplarımız oldu. Burada eksiklerimizi de görüyoruz. Asıl amacımız nerede eksikliğimiz varsa onları tamamlamak. Bu vesileyle de bizim için çok faydalı olacak” dedi.

Tatbikatın senaryosuyla ilgili bilgi veren AFAD Müdürü Mehmet Şinasi Yılmaz “6,5 şiddetindeki deprem varsayımı üzerinden hareket ediyoruz. 3 tane olayımız var. Bunlardan birincisi burada Karaali Mahallemizde bir enkazda 4 yaralı 1 ölü vatandaşımızın olması. Bir diğer senaryomuz KBR olayı var. Deprem sonrası meydana gelmiş olan heyelanda Manisa-İzmir karayolunda heyelandan dolayı kimyevi malzeme taşıyan tankerin devrilmesi dolayısıyla orada KBR ekiplerinin aldığı tedbirler var. Bir diğer olayımız da deprem sonrası açıkta kalan insanların barınma ihtiyacını gidermek için çadır kent alanımız var. Çadır kent alanımızda orada insanları geçici olarak iskan edeceğiz” diye konuştu.