HABER
  3. Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu

Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:55 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.
Olay, öğle saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin en üst katında yalnız yaşayan Nedim Karcı'dan haber alamayan yakınları eve gelerek zili çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca merdivenle camdan girdiği evde Nedim Karcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen Karcı'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Tedavisi süren Karcı'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince... Yürek yakan görüntü! Dişisinin öldüğünü fark edince...
Uzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktıUzungöl'de yanlışlıkla yıkıldığı iddia edilen bina kaçak çıktı
Görevden Alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Yargılanmaya BaşlandıGörevden Alınan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Yargılanmaya Başlandı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette tarih belli oldu

Asgari ücrette tarih belli oldu

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Korkutan yangınlar devam ediyor! 5 il, 71 nokta

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Vahşet! 1 haftada 200 kişi öldürüldü

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Halkbank'tan yüzde 100 faiz indirimi

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Tunus'ta önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Korkunç olay! Ne kadar çabalasa da kurtulamadı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Davutoğlu'nun A takımı belli oldu

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından Yusuf Şengönül'ün cenazesine 3 bin kişi katıldı

Osmanlı Devleti'nin son ulemalarından! 3 bin kişi katıldı

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

Mersin'de ortaokulda cinsel taciz iddiası

TEM Otoyolu’nda intihar girişimi! Yol trafiğe kapandı

TEM'i trafiğe kapatan olay!

Fenerbahçeli eski futbolcunun gölette cesedi bulunan kayınvalidesi toprağa verildi 

Fenerbahçeli eski futbolcunun kayınvalidesi toprağa verildi

Son dakika: Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

Bahçeli'den Kanal İstanbul eleştirilerine yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.