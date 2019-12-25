Yakınları haber alamadı, sobadan zehirlenmiş bulundu

Mustafa ÖNDOĞAN/BESNİ (Adıyaman), (DHA)- ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 1 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Yeni Besni Mahallesi'nde meydana geldi. 2 katlı bir evin en üst katında yalnız yaşayan Nedim Karcı'dan haber alamayan yakınları eve gelerek zili çaldı. Kimsenin cevap vermemesi üzerine yakınları durumu polis, itfaiye ve sağlık görevlilerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapı açılmayınca merdivenle camdan girdiği evde Nedim Karcı'yı yerde hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne götürülen Karcı'nın sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiği belirlendi. Tedavisi süren Karcı'nın sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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