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Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:35 | Son Güncelleme

Tokat’ta köy merkezinde cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle vatandaşlar tepeye çıkarak görüşme yapıyor.Tokat merkeze bağlı 200 haneli Ortaören köyünde bazı bölgelerde GSM operatörlerinin şebekeleri çekmiyor.

Tokat’ta köy merkezinde cep telefonlarının çekmemesi nedeniyle vatandaşlar tepeye çıkarak görüşme yapıyor.
Tokat merkeze bağlı 200 haneli Ortaören köyünde bazı bölgelerde GSM operatörlerinin şebekeleri çekmiyor. Şebekeyi bulabilmek için köylerinde yaklaşık 200 metre uzaklıktaki tepeye çıkan vatandaşlar, burada görüşme yapabiliyor. Su deposu üzerinde cep telefonları ile görüşme imkanı bulan köylülerin evlerine döndüklerinde ise telefonları şebeke dışı kalıyor. Bunun için GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler, sorunlarının çözülmesini bekliyor.
Ortaören Köyü Muhtarı Mehmet Şanalır, cep telefonu ile görüşebilmek için tepeye çıkmak durumunda kaldıklarını ifade ederek, “Köyümüze baz istasyonu kurulmasını istiyoruz. Gelsin tespit etsinler, gerçekten çekiyorsa beni yalancı çıkarsınlar. 200 haneli köyde bende mağduriyet yaşıyorum. Eve gittiğimde hayattan umudumu kesiyorum. Kimseye ulaşamıyorum, kimse arayamıyor. Bu defa ‘muhtar telefonu kapattı, açmıyor’ diyorlar. Bu konuda çok rahatsız oluyorum. Biz her gün bu tepeye her saat çıkıp konuşamam ki” dedi.
Köy halkından İsmail Sezer ise esnaflık yaptığını, arayanların kendisine ulaşamadığını belirterek, “Sürekli köydeki tepeye cep telefonu ile görüşmek için çıkıyorum. Birçoğu Whatsapp’tan yazıyor, evime internet aldım. Arayan ulaşamadığı için ‘borçlusun, telefona bakmıyorsun’ diyorlar. Ekmeğimle oynuyorlar, kış ayından beri bu arıza var, yapmıyorlar. Daha önceden tüm şebekeler çekiyordu köyümüzde. Arıyoruz ilgili yerleri bakmıyorlar, boş yere fatura yatırıyoruz” diye konuştu.

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar

Yakınları ile iletişim kurmak için tepeye çıkıyorlar
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