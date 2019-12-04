Yakınları İran'da Tutuklu Bulunanlar Washington'da Buluştu

Yakınları İran’da tutuklu bulunan Amerikalı ve İngiliz aileler, Amerika’nın başkenti Washington’da biraraya geldiler. Aileler, İran’da son olarak yaşanan eylemler dolayısıyla duydukları kaygıları dile getirdiler.
Yakınlarının İran tarafından serbest bırkalılmasını talep eden aileler arasında 2007 yılında İran’da kaybolan eski FBI ajanı Robert Levinson’ın kızı da yer aldı.
Babası ve kardeşi İran’da tutuklu bulunan Babak Namazi, “İran’da yaşanan herhangi bir protesto ya da gösteri orada tutuklu bulunan yakınlarımızın durumu açısından potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Yaşananlar ailelerimizin ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğuna da işaret ediyor” şeklinde konuştu.
Namazi ayrıca protestolarda gözaltına alınan kişilerle birlikte hapishanelerin daha da kalabalık hale geldiğini söylerken ülkede internetin de kesilmesinden dolayı haber almanın ve iletişim kurmanın daha da zorlaştığına da dikkat çekti.
Eski FBI ajanı Levinson’ın 7 çocuğundan biri olan Sarah Moriarty, yıllarca reddetmesimnin ardından İran yönetiminin geçen ay Levinson’la ilgili bir dava açılacağını duyurduğunu söyledi.
Moriarty, dava açılacak olmasının, İran’ın yıllardır akıbeti hakkında bilgi sahibi olmadığını iddia ettiği babasını gözaltına aldığını, ilk kez kabul etmesi anlamına geldiğini belirtti.
Moriarty, “Bu inanılmaz bir ilerleme çünkü babama karşı dava açmaları babamın ellerinde olduğu anlamına geliyor. Onu görmek ve hemen serbest bırakılmasını istiyoruz” dedi.
Levinson’un yakınları bu hafta Washington’da İran yönetimine karşı açılmış bir davada da tanıklık yapacaklar. Moriarty bu davayla ilgili olarak da “İran’ın yaptığı şeyin kabul edilemez olduğunu bilmesini ve bunu başkalarına da yapmaktan imtina etmesini istiyoruz” diye konuştu.
Levinson 9 Mart 2007 tarihinde İran’ın Kish adasına gittikten sonra bird aha kendisinden haber alınamamıştı. Amerikalı yetkililer Levinson’ın Rus ve İtalya mayfa üyelerinin yakalanması konusunda çalışan bir araştırmacı olduğunu söz konusu tarihte de kişisel bir seyahatte olduğunu söylemişlerdi.
2013 yılının Aralık ayında Associated Press Haber Ajansı Levinson’ın bir CIA operasyonu üzerinde çalıştığını ortaya çıkarmıştı. Amerika bir süre önce Levinson’un nerede olduğuna dair bilgi sağlayanlara 20 milyon dolara kadar ödül verileceğini ilan etmişti.
İran’da tutuklu bulunan İran asıllı İngiliz vatandaşı Nazanin Zaghari Ratcliffe’nin eşi de batılı ülkelerin bugüne dek denedikleri yöntemlerin yakınlarının serbest bırakılması konusunda işe yaramadığına dikkat çekti. Richard Rattcliffe, ailelerinin serbest bırakılması konusunda da yaptırımların uygulanmasının işe yarayabileceğini dile getirdi.
Ratcliffe, “İnsanları tutsak etmenin net olarak bir bedeli olmalı bu modern dünyada kabul edilebilir bir şey değil” dedi.
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