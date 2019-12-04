Yakınları İran'da Tutuklu Bulunanlar Washington'da Buluştu

Yakınları İran’da tutuklu bulunan Amerikalı ve İngiliz aileler, Amerika’nın başkenti Washington’da biraraya geldiler. Aileler, İran’da son olarak yaşanan eylemler dolayısıyla duydukları kaygıları dile getirdiler.

Yakınlarının İran tarafından serbest bırkalılmasını talep eden aileler arasında 2007 yılında İran’da kaybolan eski FBI ajanı Robert Levinson’ın kızı da yer aldı.

Babası ve kardeşi İran’da tutuklu bulunan Babak Namazi, “İran’da yaşanan herhangi bir protesto ya da gösteri orada tutuklu bulunan yakınlarımızın durumu açısından potansiyel bir tehlike oluşturuyor. Yaşananlar ailelerimizin ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğuna da işaret ediyor” şeklinde konuştu.

Namazi ayrıca protestolarda gözaltına alınan kişilerle birlikte hapishanelerin daha da kalabalık hale geldiğini söylerken ülkede internetin de kesilmesinden dolayı haber almanın ve iletişim kurmanın daha da zorlaştığına da dikkat çekti.

Eski FBI ajanı Levinson’ın 7 çocuğundan biri olan Sarah Moriarty, yıllarca reddetmesimnin ardından İran yönetiminin geçen ay Levinson’la ilgili bir dava açılacağını duyurduğunu söyledi.