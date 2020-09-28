Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Sinan D. ve eşi Aysun K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Aysun K., kocası tarafından defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince talihsiz kadın İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneye akın eden çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

