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  4. Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti

Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2020 21:46 | Son Güncelleme

İzmir’in Konak ilçesinde evde alkol aldıkları ileri sürülen çift arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmada alkollü kocanın defalarca bıçakladığı kadın, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yakınları sinir krizi geçirdi! İzmir'de alkollü koca dehşeti

Olay, saat 20.30 sıralarında Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde alkol alan Sinan D. ve eşi Aysun K. (37) arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı.

EŞİNİ DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 4 çocuk annesi Aysun K., kocası tarafından defalarca bıçaklandı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince talihsiz kadın İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, saldırgan koca ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hastaneye akın eden çiftin yakınları sinir krizleri geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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