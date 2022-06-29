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  4. Yakınları ulaşamadı, eve çilingirle girdiler! Dilan'ın kahreden sonu

Yakınları ulaşamadı, eve çilingirle girdiler! Dilan'ın kahreden sonu

29.06.2022 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avcılar'da meydana gelen kahreden olayda 24 yaşındaki Dilan Eylem Öz büyükannesi ile yaşadığı evde ölü bulundu. Öz'ün cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken büyükannesinin memlekete gittiği öğrenildi. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek Adli Tıp Raporu ile ortaya çıkacak.

Yakınları ulaşamadı, eve çilingirle girdiler! Dilan'ın kahreden sonu

İstanbul Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde büyükannesi ile aynı evde yaşayan Dilan Eylem Öz’den iki gündür haber alınamadı. Büyükannesinin memleketine gitmesinin ardından evde yalnız kalan Dilan Eylem Öz'e ulaşamayan yakınları kapıyı çilingirle açtı.

YAKINLARI HAREKETSİZ HALDE YATTIĞINI GÖRDÜ

Eve giren yakınları Dilan Eylem Öz'ün hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Dilan Eylem Öz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme çalışmasının ardından Öz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek buradan çıkacak Adli Tıp Raporu ile ortaya çıkacak.

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(DHA)


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Avcılar
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