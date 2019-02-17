Yakınlarını kazalarda kaybeden vatandaşlar cezaların artırılmasını istedi

Antalya’da yakınlarını trafik kazalarında kaybeden bir grup vatandaş, yaptıkları eylemle cezaların artırılmasını istedi.

Antalya’da trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin yakınları, Kazım Özalp Caddesi Attalos Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup adına basın açıklamasını okuyan Emin Ustali, alkollü ve uyuşturucu etkisi altında sürücü koltuğuna oturan, fren bile yapmadan sevdiklerini kendilerinden koparan kişiler hakkında en ağır cezanın verilmesini isteyerek, “Bu şekilde kazaya karışan şahıslar taksirli ya da bilinçli taksirle değil kasten adam öldürmeyle yargılanmalıdır" dedi.

Son 1 yılda 7 bin 427 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Ustali, "Kaza demek olacakları öngörememektir. Eğer ki alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanılıyorsa, hız sınırı olması gerekenin üzerinde seyrediliyorsa, şerit ihlali yapılıyor, yaşı, vücut, hastalık gibi sebepler araç kullanımına müsait değilse ve bunlara rağmen direksiyona geçiliyorsa bu kaza değil cinayettir" diye konuştu.

Yasalarda ölümlü trafik kazalarında alkollü sürücülerin gözaltında tutulmadan serbest bırakıldığını iddia eden grup üyeleri, "Kaza tespit tutanağı tutan görevliler hiçbir şekilde eğitim bile almadan tecrübesiz olarak rapor tutuyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu hiçbir trafik kazasında hayatını kaybeden yayaları haklı görmüyor. 7 bin 427 canın hepsi mi suçlu?" dediler.