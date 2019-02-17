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Yakınlarını kazalarda kaybeden vatandaşlar cezaların artırılmasını istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.02.2019 17:47 | Son Güncelleme

Antalya’da yakınlarını trafik kazalarında kaybeden bir grup vatandaş, yaptıkları eylemle cezaların artırılmasını istedi.Antalya’da trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin yakınları, Kazım Özalp Caddesi Attalos Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı.

Antalya’da yakınlarını trafik kazalarında kaybeden bir grup vatandaş, yaptıkları eylemle cezaların artırılmasını istedi.
Antalya’da trafik kazalarında hayatlarını kaybedenlerin yakınları, Kazım Özalp Caddesi Attalos Meydanı’nda toplanarak basın açıklaması yaptı. Yaklaşık 100 kişilik grup adına basın açıklamasını okuyan Emin Ustali, alkollü ve uyuşturucu etkisi altında sürücü koltuğuna oturan, fren bile yapmadan sevdiklerini kendilerinden koparan kişiler hakkında en ağır cezanın verilmesini isteyerek, “Bu şekilde kazaya karışan şahıslar taksirli ya da bilinçli taksirle değil kasten adam öldürmeyle yargılanmalıdır" dedi.
Son 1 yılda 7 bin 427 kişinin trafik kazasında hayatını kaybettiğini belirten Ustali, "Kaza demek olacakları öngörememektir. Eğer ki alkol ve uyuşturucu etkisinde araç kullanılıyorsa, hız sınırı olması gerekenin üzerinde seyrediliyorsa, şerit ihlali yapılıyor, yaşı, vücut, hastalık gibi sebepler araç kullanımına müsait değilse ve bunlara rağmen direksiyona geçiliyorsa bu kaza değil cinayettir" diye konuştu.
Yasalarda ölümlü trafik kazalarında alkollü sürücülerin gözaltında tutulmadan serbest bırakıldığını iddia eden grup üyeleri, "Kaza tespit tutanağı tutan görevliler hiçbir şekilde eğitim bile almadan tecrübesiz olarak rapor tutuyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu hiçbir trafik kazasında hayatını kaybeden yayaları haklı görmüyor. 7 bin 427 canın hepsi mi suçlu?" dediler.

"Cezalar caydırıcı olmalı"
Ölümlü trafik kazası sonrasında yargı sürecinin yavaş işlediğini ve verilen cezaların kamu vicdanını rahatlatarak caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan vatandaşlar, "Yasaların yasa yapıcıların ve karar vericilerin ölümlü kazalarda, ölüm olayına kuralları ihlal etme ve ölüme katkı koyma oranında kamu vicdanını rahatlatacak cezaların verilmesini ’istemeden ölüme sebep verme’ olarak yorumlama yerine ’katkı koyma’ olarak değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Trafiğe daha fazla can vermemek, adaletin oranında ceza vermesini ve caydırıcı olabilmesini istiyoruz. Cumhurbaşkanımızdan, hükümetimizden ve TBMM’deki milletvekillerimizden hayallerinden koparılanlar için adalet istiyoruz. Adalet uzadıkça canımız yanıyor. Trafikte can alan katiller cezasını bulana kadar mücadelemiz devam edecek. Ödül gibi verilen cezalara hayır" ifadelerini kullandılar.

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