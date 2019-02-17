Yakınlarını trafik kazasında kaybedenlerden protesto

Antalya'da yakınlarını trafik kazasında kaybedenlerden oluşan grup, kazalara neden olanlara düşük cezalar verildiği ve yargı sürecinin uzadığı iddiasıyla protesto gösterisi yaptı.

Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'ndeki Attalos Heyeli önünde toplanan grup, trafik kazalarında kaybettikleri yakınlarının fotoğrafları ile pankart ve dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Kemal Karataş, son bir yılda trafik kazalarında 7 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Alkollüyken araç kullanarak sevdiklerini kendilerinden koparanların en ağır cezalarla yargılanmasını istediklerini belirten Karataş, "Kaza, olacakları öngörememektir. Alkol, uyuşturucu varsa, hız sınırı aşılmışsa, şerit ihlali varsa bu kaza değil cinayettir." ifadelerini kullandı.

Ölümlü kazalara karışan alkollü sürücülerin serbest bırakıldığını iddia eden Karataş, bu şekilde kazalara karışanların "taksirle" değil "kasten ölüme sebebiyet vermek" suçundan yargılanmasını istediklerini kaydetti.

Emin Ustali ise kardeşine çarparak ölümüne neden olan ve tutuksuz yargılanan kişinin 8 aydır hakim karşısına çıkarılmasını beklediklerini dile getirdi.