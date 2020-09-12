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Yakınlarının 2 gündür haber alamadığı yaşlı adam evinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 10:09 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yakınlarının 2 gündür haber alamadığı 61 yaşındaki adam evinde ölü bulundu. Otopsi incelemesi için cenazesi morga kaldıran şahsın, korona virüsten korktuğu için evinden dışarı çıkmadığı öğrenildi.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çukurbağ Mahallesi Veli Baba Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki apartmandaki evinde yalnız yaşayan 61 yaşındaki İlhan Hündür’den 2 gündür haber alamayan yakınları, endişe ederek komşusunu aradı. Yaşlı adamın komşusunu arayıp, evden hiç çıkmadığını ve perdelerinin de açık olduğunu öğrenen yakınları hemen yaşlı adamın ikamet ettiği adrese geldi. İçeri giren yakınları yaşlı adamı yerde hareketsiz yatarken buldu. Hündür’ün yakınları durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yakınları gözyaşlarına boğuldu
Cesedin çeşitli yerlerinde morluklar oluşması nedeniyle, inceleme yapması için adrese adli tabip çağrıldı. Adli tabibin şüpheli bir ölüm olduğunu düşünmesi üzerine adrese olay yeri inceleme ekipleri istendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrasında yaşlı adamın cenazesi, cenaze nakil aracına alınarak otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hündür’ün kesin ölüm nedeninin yapılan otopsi incelemesinin ardından belli olacağı öğrenildi. Maktulün olay yerindeki yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Korona virüs korkusu ile evinden hiç ayrılmadığı ortaya çıktı
Öte yandan, hayatını kaybeden İlhan Hündür’ün herhangi bir sağlık probleminin olmadığı öğrenildi. Yaşlı adamın korona virüse yakalanmaktan korktuğu, bu nedenle hiç evden çıkmadığı belirtildi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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