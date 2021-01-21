HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler

Yakınlarının evinin yandığını gördüler, gözyaşı döktüler

21.01.2021 12:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evin oturma odasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangını duyup olay yerine gelen ev sahibinin akrabaları ise gözyaşı döktü.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Çağan Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın son katında bulunan bir evin oturma odasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde odayı sararken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahale ile söndürülürken, oda da maddi hasar oluştu. Bu sırada yangını duyup apartmana gelen ev sahiplerinin yakınları ise gözyaşı döktü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Arda Turan'a büyük şok! Arda Turan'a büyük şok!
AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararıAYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı
39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?39 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 39?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Bakan Soylu'dan annesine küfreden şahısla ilgili çarpıcı sözler

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Merkez Bankası faiz kararını açıklıyor

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Nur Vergin'in cenazesi ortada kalmış! Flaş iddia

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Uyarılar peş peşe geldi! Kuvvetli buzlanma, kar, çığ...

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Survivor 2021'de diskalifiye şoku!

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

Ekonomi ve hukuk reform paketinde hangi maddeler var?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Tarsus'ta feci kaza: 5 ölü, 2 yaralı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kar yeniden bastırdı, trafik kilitlendi

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Kız arkadaşına kurşun yağdıran polisten kan donduran mesaj

Yaşlıları sevindiren haber!

Yaşlıları sevindiren haber!

Diğer Haberler

Malatya'daki eskort sitesine büyük darbe! Fuhuş iddiasıyla gözaltına alındılar

Eskort sitesine darbe! İki ayda 782 bin TL...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki! 'Siz kimin militanısınız?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert tepki! 'Siz kimin militanısınız?'

'Ana' lakaplı suç örgütü lideri, ayrılmak isteyenlere boş evde işkence yaptırmış

'Ana' lakaplı suç örgütü lideri dehşet saçmış! İşkence, fuhuş...

AYM'den son dakika Enis Berberoğlu kararı

AYM'den flaş Enis Berberoğlu kararı

Diyarbakır'da evlat nöbetinde gerginlik! HDP'li vekilin yaptığı işaret ortalığı karıştırdı

Evlat nöbetinde gerginlik! HDP'li vekilin yaptığı işaret ortalığı karıştırdı

İSKİ su kesintisi 21 Ocak 2021! İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul su kesintisi sorgulama

Sular ne zaman gelecek? 21 Ocak İSKİ su kesintisi listesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.