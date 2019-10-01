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Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2019 19:01 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.

Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde, Esentepe Mahalesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız oturan Şevket Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla girilen evde Şevket Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Evde yapılaı incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulunduYakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

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