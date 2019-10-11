HABER

Yakınlarının haber alınamadığı kadın evinden ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 00:18 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.Olay, Kocaeli’nin Genze ilçesinde meydana geldi.

Yakınlarının haber alınamadığı kadın evinden ölü bulundu

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yakınlarının haber alamadığı 59 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.

Olay, Kocaeli’nin Genze ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Esen Şengül (59) isimli kadından uzun süre haber alamayan yakınları, Şengül’ün sokakta bulunan evine gitti. Şengül, evine gelen yakınları tarafından hareketsizce yatarken bulundu. Şengül’ün yakınları panikle durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Şengül’ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Sağlık ekipleri Şengül’ün ölümünün şüpheli olabileceği değerlendirmesinde bulunması üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Evde savcı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Şengül’ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Gebze Asri Mezarlığı Morgu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yakınlarının haber alınamadığı kadın evinden ölü bulundu

Yakınlarının haber alınamadığı kadın evinden ölü bulundu

PARTNERBilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!Bilim tarihinin tüyler ürperten deneyi!
Kocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulunduKocaeli'de, yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Tokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralıTokat'ta hastane bahçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Trump'tan yeni Türkiye mesajı

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Hain saldırılar sonrası Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Norm Ender'in 'Barış Pınarı Harekatı' paylaşımı TT oldu

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Barış Pınarı Harekatı eleştirilerine Şenol Güneş'ten sert tepki!

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Art arda acı haberler: 7 şehit, 68 yaralı

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.