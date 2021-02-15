HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu

Yakınlarının kayıp ihbarı yaptığı adam, zeytin ağacında asılı halde bulundu

15.02.2021 10:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde, 52 yaşındaki adam zeytin ağacında asılı olarak bulundu.Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahçede çalışacağım diyerek evden ayrılan S.Y akşam olunca eve geri dönmedi.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde dün akşam saatlerinde, 52 yaşındaki adam zeytin ağacında asılı olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre, dün sabah saatlerinde bahçede çalışacağım diyerek evden ayrılan S.Y akşam olunca eve geri dönmedi. S.Y’yi arayıp bulmayan yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ekiplerinin gelmesini beklerken yakınları ve mahalleli S.Y’yi aramaya devam etti.
S.Y, saat 22.00 sıralarında, mahalleden uzak bir noktada kendisine ait bahçede zeytin ağacında boynundan iple asılı halde bulundu. Olay yerine giden jandarma ekipleri, S.Y’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının olay yerine gelerek cesedi incelemesinin ardından ceset bulunduğu yerden alınarak Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak savcılık ve jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü Aile içinde katliam gibi olay! Baba eşini, oğlu babasını öldürdü
İstanbul'da toplu taşıma yasağında esnemeİstanbul'da toplu taşıma yasağında esneme
Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Kitapseç müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 11'inin kimliği tespit edildi

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Çin'e giden DSÖ uzmanından çarpıcı açıklama: Düşünülenden daha büyük

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Survivor'da ünlü isme eleme şoku!

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Dondurucu soğuğa aldırmadı! Ünlü sunucu mayoyla karlara atladı

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Kırmızı ışıkta Twerk dansı yaptı! Ailesi sırtını döndü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

Manisa'da aile içinde çıkan tartışma katliama dönüştü

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Japonya'da şiddetli deprem

Japonya'da şiddetli deprem

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Ceza yiyeceğini düşünüp gözyaşlarına boğuldu

Burası İstanbul'un yanı başı

Burası İstanbul'un yanı başı

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Vali açıkladı! Bir ildeki vaka sayılarında korkutan artış

Diğer Haberler

Son Dakika: İstanbul'da toplu taşıma yasağında değişiklik! 20 yaş sınırı 12 yaşa çekildi

İstanbul'da toplu taşıma yasağında esneme

Son Dakika: İstanbul'da kar yağışı! Sarıyer'de araçlar kara gömüldü

Sarıyer'de araçlar kara gömüldü

Sandalla açıldığı denizde düşerek kaybolmuştu: Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Eşini bulana 100 bin lira ödül verecek

Son Dakika: 13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

13 şehidimizden 12'sinin kimliği tespit edildi

Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

Köpeğini bırakıp giden bile var! Takside unutulanlar şoke etti

Bilim Kurulu Üyesinden çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Çarpıcı açıklama! 'Martta 3. dalga çok uzak olmaz'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.