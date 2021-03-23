Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarında kadınların da olduğu bir grup, duruşması görülen bir yakınları için adliye önüne gelerek, mahkemeden çıkacak kararı bekledi. Bir süre sonra ismi ve suçu öğrenilemeyen kişinin tutuklandığını öğrenen gruptaki 3 kadın, baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Bayılan 3 kadın, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülürken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise toplanan grubu adliye önünden uzaklaştırdı.

(DHA)

