HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

23.03.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da, yakınlarının mahkemede tutuklandığı haberini alan 3 kadın, adliye binası önünde bayıldı.

Yakınlarının tutuklandığını duyan 3 kadın, baygınlık geçirdi

Olay, öğle saatlerinde Diyarbakır Adliyesi önünde meydana geldi. Aralarında kadınların da olduğu bir grup, duruşması görülen bir yakınları için adliye önüne gelerek, mahkemeden çıkacak kararı bekledi. Bir süre sonra ismi ve suçu öğrenilemeyen kişinin tutuklandığını öğrenen gruptaki 3 kadın, baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık görevlileri sevk edildi.

Bayılan 3 kadın, yakınları tarafından otomobille hastaneye götürülürken, bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri ise toplanan grubu adliye önünden uzaklaştırdı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak
CHP'den kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'CHP'den kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Aşırı alkol aldı, sulama kanalına düşerek sırılsıklam ıslandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

İlk uçak indi! Türkiye'ye akın ettiler

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Yarını işaret edip böyle duyurdu: Çok özel, ek tedbirler gelecek

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Canlı yayında hayrete düşüren olay! Çırılçıplak stüdyoyu bastı

Diğer Haberler

Kadir gecesi ne zaman? 2021 yılı Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Kadir gecesi tarihi belli oldu  

Aşı sırası ne zaman gelecek? İşte Türkiye'de aşı sırasını hesaplayan site...

Aşı sırasını hesaplayan site

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

'En riskli il' Samsun'la ilgili flaş öneri: Kentle ilgili yeni kararlar verilmeli

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Meteoroloji uzmanı uyardı, önümüzdeki 2 güne dikkat: Koronavirüsten daha tehlikeli

Gülfem Saydan Sanver kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hayat hikâyesi nedir?

Gülfem Saydan Sanver kimdir?

CHP'den hükümete kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'

CHP'den kısa çalışma ödeneği eleştirisi! 'Salgın bitti mi?'

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.