HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yakınlarıyla bayramlaştı, bisikletiyle eve dönerken... Kanlar içinde yere yığıldı

Yakınlarıyla bayramlaştı, bisikletiyle eve dönerken... Kanlar içinde yere yığıldı

02.05.2022 20:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Kozan ilçesinde Ramazan Bayramı’nda akıllara durgunluk veren bir cinayet meydana geldi. 54 yaşındaki Mehmet Aydın, yakınlarıyla bayramlaştıktan sonra bisikletiyle eve dönerken bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli S.K. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Yakınlarıyla bayramlaştı, bisikletiyle eve dönerken... Kanlar içinde yere yığıldı

Akılalmaz cinayet, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Ramazan Bayramı dolayısıyla yakınlarını ziyaret eden Mehmet Aydın, bisikletiyle eve gitmek üzere yola çıktı. Aydın, yolda henüz bilinmeyen sebeple S.K. ile tartıştı. Çıkan kavgada göğsüne aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Aydın, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

9ab44509044ac68837a1a9e7fd71e48a

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi S.K. ise kısa sürede polis tarafından yakalandı. S.K.'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kavak bahçesinde kahreden olay! Hemen haber verilse de...Kavak bahçesinde kahreden olay! Hemen haber verilse de...
Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...Kiev’in Hayaleti'nin sırrı ortaya çıktı! Resmen açıklandı: Bir süper kahraman...
Dünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kameradaDünyanın en büyük gizemlerinden biri! İnanılmaz anlar kamerada
Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı cinayet Adana Kozan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

2 haftadır dizide yoktu! Korkutan olay ortaya çıktı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

Kızı kanlar içinde buldu, son sözü yürek dağladı

"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"

"Adeta şok olduk" dedi ve ekledi: "Bedelini ödeyecek"

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

Berat Albayrak gözyaşlarını tutamadı

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

"Bayram namazına yetişemedim" Mesai arkadaşı kadını darbetti! Görenler ise...

İlginizi Çekebilir

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

Sevgilisi seks bebeği! “Cinsel hayatımız harika”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

İtirafı olay yarattı! “Seksten nefret ediyorum”

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

En büyük yardımcınız olacak erkek parfüm önerileri

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“Proseför biz hazırız” diyerek duyurdular! Yayın tarihi...

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

“İkinci evim” dedi! Üstsüz paylaşımı olay oldu

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.