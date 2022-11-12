Yakışıklı oyuncu İsmail Ege Şaşmaz'dan duygusal açıklama: Otel odasında ağladım

2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonrası 28 yaşında aramızdan ayrılan rock müziğinin unutulmaz ismi Barış Akarsu’nun yaşam öyküsünü anlatan “Barış Akarsu merhaba” filmi, 18 Kasım’da vizyona girecek. Mert Dikmen’in yönettiği filmin basın toplantısına Barış Akarsu’nun babası Selahattin Akarsu ile kardeşi Nesrin Akarsu da katıldı.

Toplantı için Amasra’dan gelen şarkıcının ailesi, Barış Akarsu’nun ses kaydından yola çıkılarak tamamlanan ve ilk kez filmde kullanılan “Merhaba” şarkısını dinlerken duygu dolu anlar yaşadı.

Toplantıda zaman zaman gözyaşlarını tutamayan Selahattin Akarsu, Amasra’daki maden faciasında hayatını kaybeden 42 maden işçimizi anmayı da ihmal etmedi.

"OTEL ODASINDA AĞLADIM"

Filmde Barış Akarsu’ya hayat veren İsmail Ege Şaşmaz, bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.

İsmail Ege Şaşmaz, Barış Akarsu’ya benzeme sürecini anlattı. Şaşmaz çekimlerde duygu dolu anlar yaşadığını belirtti. İsmail Ege Şaşmaz, film çekimleri sırasında otel odasında ağladığı anların olduğunu da açıkladı. Şaşmaz, "Zorlandığım yerde 'Hadi Barış' dedim. Aktı gitti. O kadar duygusal sahneler yaşadık ki. Duygu yoğunluğu o kadar fazlaydı ki otel odasına gittiğimde ağladığımı biliyorum" dedi.

"BU PROJEDE OLDUĞUM İÇİN ÇOK ŞANSLIYIM"

Filmde Barış Akarsu’nun sevgilisini Zeynep’e hayat veren Almila Ada, kadroya son anda dahil olmuştu. Rolün ilk sahibi Aslı Bekiroğlu’nun katıldığı bir etkinlikte Barış Akarsu’yla ilgili soruya ““ne bileyim hayatım, başı sağ olsun. Tövbe Yarabbim” demesi tepki çekmiş, ünlü oyuncuya sosyal medyadan tepki yağınca da filmin yapım şirketi Bekiroğlu’nan vazgeçip Almila Ada’yla çalışmaya karar vermişti.

Almila Ada “Barış Akarsu” filminde yer aldığı için kendisini çok şanslı hissettiğini vurguladı.

