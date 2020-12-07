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Yakıt aldıktan sonra çalıştırdığı otomobili alev aldı

07.12.2020 19:30 | Son Güncelleme:
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Yakıt aldıktan sonra çalıştırdığı otomobili alev aldı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra çalıştırmak istediği otomobil alev aldı.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde sürücüsünün akaryakıt istasyonundan benzin aldıktan sonra çalıştırmak istediği otomobil alev aldı. Alevler personellerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, bir sürücü aracına yakıt almak için Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı’ndaki akaryakıt istasyonuna geldi. Yakıt dolumu yapıldıktan sonra otomobiline binen sürücü marşa basmasına rağmen araç çalışmadı. Kaputu açarak otomobilini kontrol eden sürücü, tekrar aracını çalıştırmak istese de başarılı olamadı. Aracın çalışmadığını gören istasyon görevlisi, tekrar kaputu açıp motor kısmını kontrol ettiğinde benzin kaçağı olduğunu fark etti. İstasyon görevlisinin ‘benzin kaçırıyor’ uyarısını duymayan sürücünün kontak anahtarını çevirmesiyle birlikte otomobil alev aldı. Sürücü ise, yanan otomobilden kendisini dışarı attı. Otomobildeki yangına istasyon görevlileri soğukkanlılıkla müdahale etti. Pompaların yanındaki yangın tüplerini alan istasyon çalışanları, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangının söndürülmesinin ardından otomobil itilerek istasyon dışına çıkarıldı. İstasyon görevlilerinin zamanında müdahalesi, yangının akaryakıt pompalarına ulaşmasını engelleyerek olası bir faciayı engelledi.
Yangına müdahale eden istasyon görevlisi Mehmet Dal, araçtan benzin aktığını gördüğünü belirterek, “Araç birdenbire alev aldı. Müşteriye benzin kaçırıyor, marşa basma dedim ama duymadı. Kontağı çevirir çevirmez de alevler yükseldi. Diğer arkadaşlarla birlikte yangın söndürme tüpleri ile müdahale ettik. Çok şükür bir sorun yaşanmadı” dedi.
Akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıyan olayda, sürücünün çalışmayan otomobilindeki sorunu tespit etmek için defalarca kaputu açtığı görülüyor. Kaputun son açılışında ise alevler yükseliyor. İstasyon çalışanları, alevleri yangın söndürme tüpleri ile kontrol altına alıyor.

Yakıt aldıktan sonra çalıştırdığı otomobili alev aldı

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