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Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 13:15 | Son Güncelleme

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi - Olayla ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı

Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

Aksaray'da bir otomobilin yakıt deposuna gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ele geçirildi.

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine Aksaray-Ankara kara yolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önündeki uygulama noktasında A.Ç'nin kullandığı otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, aracın yakıt deposuna plastik şişeler içerisinde gizlenmiş 8 kilo 266 gram esrar ve 744 gram kubar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücü A.Ç, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Yakıt deposunda uyuşturucu sevkiyatı

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray esrar uyuşturucu operasyonu

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