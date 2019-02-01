Yakıt deposundaki uyuşturucu 'ödüllü burun'la bulundu

Mustafa ERCAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de, zehir tacirleri tarafından yakıt deposuna gizlenerek doğu illerinden kentte getirilen 19 kilo 100 gram esrar, ödüllü narkotik köpeği Tina ile yapılan aramada ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dedektifleri, doğu illerinden kente uyuşturucu getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent girişindeki uygulama sırasında hafif ticari aracı durdurdu. Araçtakilerin hareketlerinden şüphelenen polis, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 2 yıl önce ödüllendirdiği 6 yaşındaki narkotik köpeği 'Tina' ile aramaya yaptı. Tina'nın tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada, aracın yakıt deposu içerisine gizlenmiş 18 pakette 19 kilo 100 gram esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

