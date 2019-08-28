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Yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 22:09 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta otomobile alınacak yakıt parası tartışmasında 2'si kardeş 3 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.

Yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta otomobile alınacak yakıt parası tartışmasında 2'si kardeş 3 kişi birbirlerini bıçakla yaraladı.
Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde Menderes Parkı'nın yanında meydana geldi. İddiaya göre otomobil içerisinde oturan Ferman İbrahim Y. (18) ile arkadaşı Öztürk D. (18) ve ağabeyi Atakan D. (23) arasında otomobile alınacak yakıtın parası nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Atakan D., Ferman İbrahim Y.'yi, Ferman İbrahim Y. de Atakan D. ve kardeşi Öztürk D.'yi bıçakla yaraladı. 3 yaralı kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

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Yakıt parası tartışmasında birbirlerini bıçakladılar

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