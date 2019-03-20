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Yakıt sisteminde arıza çıkan araçların sayısı artınca kaçak akaryakıt deposu ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 12:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akaryakıt sisteminde arıza olan araçların sayısında artış olması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri kendi yaptığı seyyar pompa ve sayaçla kaçak akaryakıt satışı yapan şahsı suçüstü yakalandı.

Yakıt sisteminde arıza çıkan araçların sayısı artınca kaçak akaryakıt deposu ortaya çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde akaryakıt sisteminde arıza olan araçların sayısında artış olması üzerine inceleme başlatan jandarma ekipleri kendi yaptığı seyyar pompa ve sayaçla kaçak akaryakıt satışı yapan şahsı suçüstü yakalandı. Baskında bin 930 litre kaçak yakıta da el konuldu.

Edinilen bilgilere göre Kartepe’de akaryakıt sebebi ile son günlerde arızalanan araç sayısının giderek artması Kocaeli Jandarma İl Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Araçlarda yaşanan arızaların kaçak akaryakıttan olabileceğini değerlendiren ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. Bölgede geniş çaplı istihbarat ve tekniki inceleme başlatan ekipler, H.C. isimli şahısın madeni yağ satışı yaptığı iş yerinde kaçak akaryakıt da sattığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri tarafından kaçak akaryakıt yapan H.C. isimli şahsın iş yerine operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda H.C., S.A. isimli bir şahsa ait kamyona kaçak akaryakıt satarken suçüstü yakalandı.

Kendi yaptığı pompa ve sayaçla kaçak akaryakıtı satarken yakalandı
Gözaltına alınan H.C. ve S.A. isimli şahıslar jandarma karakoluna götürülürken, ekipler tarafından yapılan incelemelerde şahsın 1000 litrelik varillerdeki kaçak akaryakıtları kendisinin yaptığı seyyar pompa ve sayaçla araçlara aktardığı tespit edildi. Yapılan aramalarda iş yerinde bin 930 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Varillere doldurulmuş haldeki kaçak akaryakıt, Kocaeli çevre ve şehircilik İl Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olayla ilgili başlatılan adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Yakıt sisteminde arıza çıkan araçların sayısı artınca kaçak akaryakıt deposu ortaya çıktı

Yakıt sisteminde arıza çıkan araçların sayısı artınca kaçak akaryakıt deposu ortaya çıktı

Yakıt sisteminde arıza çıkan araçların sayısı artınca kaçak akaryakıt deposu ortaya çıktı

Yakıt sisteminde arıza çıkan araçların sayısı artınca kaçak akaryakıt deposu ortaya çıktı

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