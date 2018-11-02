HABER

Yakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 19:42 | Son Güncelleme

KİLİS’te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Yakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS’te yakıt tankerinin, radar uygulaması yapan trafik aracına çarpması sonucu 1 polis memuru hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilis- Gaziantep karayolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. Kent merkezine giden Yaşar İnal yönetimindeki 79 EG 897 plakalı yakıt tankeri, uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekiplerinin 79 AH 637 plakalı sivil radar uygulama aracına çarptı. Kazada radar aracında bulunan 1 polis memuru hafif yaralandı. Yaralı polis memuru, Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, tanker sürücüsü Yaşar İnal ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Yakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralıYakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralıYakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralıYakıt tankeri, radar aracına çarptı: 1 polis yaralı

PARTNERLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlarLibido nasıl yükseltilir? İşte en önemli adımlar
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandıİstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı
DEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandıDEAŞ'ın infazcısı Hatay'da yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

Ahmet Kural'dan Sıla açıklaması: O gece benimle paylaştığı...

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması: Kaldırıldı

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Türkiye'yi sarsan haberle ilgili flaş gelişme

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

Aleyna Tilki güldürdü: "Vermezlerse kaçacam"

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

AK Parti'den Cihangir İslam'a ağır sözler: Bu büyük ayıptır, rezilliktir ve milletten özür gerektirir!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

İstanbul'da 'yok artık' dedirten olay! Büyük panik yaşandı

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Kadın izleyiciden şok itiraf! 'Kocamla cinsel ilişkiye giremiyoruz'

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Twitter'dan yazdılar, belediye başkanı çaya geldi!

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

Karısı 'seni aldattım' dedi sonrası korkunç! 49 yerinden bıçakladı

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

12 yaşındaki çocuğa şok sözler! 'Olgunlaşmışsın, gözlerine aşık oldum'

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

Trabzon'da 5 yaşındaki çocuğu taciz eden sapığı serbest bırakan savcıya büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.