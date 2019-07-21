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Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.07.2019 13:03 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kontrolden çıkan yakıt tankerinin şarampole uçarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.Edinilen bilgilere göre, Ömer Tepe (56) idaresindeki 02 SA 666 plakalı yakıt tankeri, Adıyaman- Çelikhan karayolu 20.

Adıyaman’da kontrolden çıkan yakıt tankerinin şarampole uçarak kayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Ömer Tepe (56) idaresindeki 02 SA 666 plakalı yakıt tankeri, Adıyaman- Çelikhan karayolu 20. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Şarampole uçan tanker kayalara çarparak durabildi. Kazada tanker sürücüsü Ömer Tepe ağır yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun çabalar sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılan ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ömer Tepe, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü

Yakıt tankeri şarampole uçtu: 1 ölü
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