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Yakıt tankerinde patlama: 3 yaralı

25.01.2021 15:23 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy’de yakıt tankeri içinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy’de yakıt tankeri içinde kaynak yapılırken patlama meydana geldi. Patlamada biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy köyünde 06 BDL 404 plakalı tankerde patlama meydana geldi. Patlamanın tankerin içinde kaynak yapıldığı esnada gerçekleştiği öğrenildi.
Olayda, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, İtfaiye ekiplerinin çabalarının sonucunda tankerin içinden çıkarılarak sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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