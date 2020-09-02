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Yakıt tasarruflu V uçak ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı

02.09.2020 04:49 | Son Güncelleme

Havacılıkta önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtilen ve Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen V şeklindeki yolcu uçağının (Flying-V) küçük ölçekli modeli, ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi. Proje, Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM) ve Airbus firması tarafından destekleniyor.

Yakıt tasarruflu V uçak ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı

Havacılıkta önemli ölçüde yakıt tasarrufu sağlayacağı belirtilen ve Hollanda'daki Delft Teknik Üniversitesi öğrencileri tarafından geliştirilen V şeklindeki yolcu uçağının (Flying-V) küçük ölçekli modeli, ilk deneme uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Şu anda piyasadaki en verimli uçak olan Airbus A350'den yüzde 20 daha az yakıt tüketecek olan V uçağın, yakıt tasarrufu nedeniyle havacılığın daha sürdürülebilir hale gelmesine büyük katkı sağlayacağı belirtiliyor.

Delft Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin 2017'den beri üzerinde çalıştığı uçak projesi, Hollanda Kraliyet Havayolları (KLM) ve Airbus firması tarafından destekleniyor.

'**En verimli hava aracı olacak**'

Hollandalı öğrenciler tarafından geliştirilen V harfi şeklindeki uçağın yolcu kabini, kargo güvertesi ve yakıt tankları, kanat içerisine yer alacak.

Uçak, 314 yolcu kapasiteli olarak tasarlandı. V uçağın, aerodinamik yapısı ve düşük ağırlığı sayesinde en verimli hava aracı olacağı öne sürülüyor.

V uçağın kanat açıklığı 3 metre olan ölçekli modeli, Salı günü 5 dakikalık ilk deneme uçuşunu başarıyla tamamladı.

Proje lideri Roelof Vos, Yüzde 20 yakıt tasarrufunun, havacılık açısından büyük öneme sahip olduğunu ve sürdürülebilirlik açısından büyük fark yaratacağını vurgulayarak, "V uçağı, jet motorunun piyasaya sürülmesinden bu yana havacılıktaki en büyük devrim olabilir" dedi.

Hollanda Televizyonu'na (NOS), ilk uçuştan memnun olduklarını söyleyen Vos, beklenildiği gibi küçük bir sapma olduğunu, bunu da çözebileceklerini söyledi. Delft Üniversitesi ekibine göre, 5 dakikalık test uçuşu, "V'nin sadece bir kağıt uçak olmadığını, konseptin gerçekten işe yarayabileceğini" gösterdi.

Öğrenciler, uçuş sırasında elde edilen verileri, projenin geri kalanı için de kullanacak.

Test uçuşu sunumuna katılan KLM CEO'su Pieter Elbers, ekonomik uçağın, sürdürülebilir havacılık için önemli bir adım olduğunu söyledi.

Geçen yıl Güney Kore'nin başkenti Seul'de, V uçak projesini ilk duyurduklarında, bazı alaycı tepkilerle karşılaştıklarını anlatan Hollandalı CEO, "Ama şimdi tüm ilerlemelerle buradayız. Bu gerçekten heyecan verici" diye konuştu.

Uçak üreticisi Airbus'un yöneticilerinden Daniel Reckzeh de, V uçakla ilgili gelişmeleri ilgiyle izlediklerini ve bu tasarımın birçok yeni olasılık sunduğunu dile getirdi.

V uçağın gerçekten uçabilmesi için, daha uzun bir süreye ihtiyaç olduğu bunun yıllar alabileceği belirtiliyor.

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