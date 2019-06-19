HABER

Yakıtı biten motosikletiyle otomobilin arkasına takılarak istasyona gitti

YAŞAM HABERLERİ  | 19.06.2019 17:02 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de yakıtı biten motosikletin sürücüsü, seyir halindeki otomobilin arka tamponuna ayağını koyarak, akaryakıt istasyonuna kadar gitti.

Yakıtı biten motosikletiyle otomobilin arkasına takılarak istasyona gitti

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de yakıtı biten motosikletin sürücüsü, seyir halindeki otomobilin arka tamponuna ayağını koyarak, akaryakıt istasyonuna kadar gitti.
Kırıkkale Ardiyeciler Sitesi bölgesinde seyir halindeyken yakıtı biten motosikletin sürücüsü yolda kaldı. Sürücü, yanında duran 71 FE 874 plakalı otomobilin sürücüsünden yardım istedi. Yardım talebi kabul edilen motosiklet sürücüsü, hafif yokuş aşağı olan yolda otomobilin arkasına takıldı. Motosikletin üzerindeyken sağ ayağını otomobilin arka tamponuna koyarak destek alan sürücü, bu şekilde yaklaşık 3 kilometre ilerleyerek, akaryakıt istasyonuna ulaştı.
Motosiklet sürücüsünün, trafikte yavaş ilerleyen otomobilden destek alarak yaptığı tehlikeli yolculuk, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

FOTOĞRAFLI

Yakıtı biten motosikletiyle otomobilin arkasına takılarak istasyona gittiYakıtı biten motosikletiyle otomobilin arkasına takılarak istasyona gitti

PARTNERÜnlülerin bu halini gören şoke oluyor!Ünlülerin bu halini gören şoke oluyor!
Zonguldak’ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldıZonguldak’ta dere taştı; evlerde mahsur kalanlar kurtarıldı
Aydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralıAydın'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

BM'nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporu açıklandı

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Google İlhan Koman’ın 98. yaş gününe özel doodle hazırladı! İlhan Koman kimdir?

Google İlhan Koman için özel doodle

Caretta caretta kumsalında 50 yuva yok oldu

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

Hastane kapısında hemşireye büyük şok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.