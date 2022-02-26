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Yakıtı biten Rus askerine Ukraynalı askerden dikkat çeken sözler: Sizinkiler esir alınıyor

26.02.2022 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna’da bulunan ve yakıtı biten Rus askeri konvoyundaki tanklar, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı. O anları görüntüleyen Ukrayna vatandaşları ile Rus askerleri arasında ise dikkat çekici diyaloglar yaşandı. Tanklara yaklaşan Ukraynalı asker ilk olarak ''Bozuldu mu?'' derken, daha sonra ''Nereye gittiğinizi biliyor musunuz?'' sorusunu yöneltti.

Yakıtı biten Rus askerine Ukraynalı askerden dikkat çeken sözler: Sizinkiler esir alınıyor

Rusya’nın Ukrayna operasyonları 3. gününde devam ederken bölgede de dikkat çeken olaylar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna’da bulunan ve yakıtı biten bir Rus askeri konvoyundaki tanklar, yakıt ikmali yapamayınca yolda kaldı. O anları görüntüleyen Ukrayna vatandaşları ile Rus askerleri arasında ise dikkat çekici diyaloglar yaşandı.

''SİZİNKİLER ESİR ALINIYOR''

Yolda giderken Rus askeri konvoyu ile karşılaşan Ukrayna vatandaşı askerlere tankları işaret ederek “Bozuldu mu?” dedi. Bunun üzerine tankların yakıtının bittiğini belirten Rus askerine cevap veren Ukrayna vatandaşı, "Tankları Rusya’ya geri çekelim o zaman. Nereye gittiğinizi biliyor musunuz? Sizinkiler esir alınıyor.

Onlar da nereye gittiğini bilmiyorlar. Sizin ekipten diğerlerine de sordum sizden hiç kimse nereye gittiğini bilmiyor" şeklinde ifadeler kullanarak konvoyun yanından ayrıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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