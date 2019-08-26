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Yakıtı bitip, kamyonla çekilen otomobile TIR çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

3 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ  Konya'nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bittiği için kamyonla çekilen otomobilde, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden sürücü Vedat Ceylan ve annesi Redife Dinçcan ile tarım işçisi Hediye Ulutaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.

3 KİŞİNİN CENAZESİ MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ
Konya'nın Ereğli ilçesinde, yakıtı bittiği için kamyonla çekilen otomobilde, arkadan gelen TIR'ın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden sürücü Vedat Ceylan ve annesi Redife Dinçcan ile tarım işçisi Hediye Ulutaş'ın cenazeleri ailelerine teslim edildi.
Anne-oğul ve tarım işçisinin cenazeleri, memleketleri Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verilecek. Kazada yaralanan Evin Uluştaş ile TIR şoförü Ahmet Şimşek'in tedavileri ise devam ediyor.

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