HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Yakıtlı araçlar, çevreyi elektrikli araçlardan ‘yüzlerce kat fazla’ kirletiyor

Yakıtlı araçlar, çevreyi elektrikli araçlardan ‘yüzlerce kat fazla’ kirletiyor

02.03.2021 06:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yakıtlı araçlar, çevreyi elektrikli araçlardan ‘yüzlerce kat fazla’ kirletiyor

Elektrik aküleriyle çalışan otomobillerin benzin ve mazot kullanan araçlardan çok daha doğa dostu olduğunu ortaya koyan yeni bir araştırma yayımlandı.

Yeni bir araştırma, petrol ürünleriyle çalışan arabalardan, elektrikli araçlara geçişin çevrenin korunması bakımından büyük faydalar sağlayacağı tezini daha da güçlendiren yeni bulgular ortaya koydu.

Elektrikli otomobillere yöneltilen en yaygın eleştirilerden biri, kullandıkları gelişkin akülerin doğaya atık olarak kalacağı ve bunun çevre maliyetinin yüksek olacağı yönünde.

Oysa Ulaştırma ve Çevre adlı doğayı koruma kampanyası tarafından hazırlanan çalışmaya göre, elektrikli otomobillerde kullanılan bir lityum-iyon akü, geri dönüşümü de hesaba katıldığında, kullanım ömrü boyunca yalnızca 30 kilogram ham madde harcıyor. Buna karşılık fosil yakıtlı bir araç aynı sürede 17 bin litre benzin ya da mazot tüketiyor.

Guardian gazetesinin haberine göre, otomobilin yapımında kullanılan ham madde miktarı araç ağırlığına oranlandığında da fosil yakıtla çalışan araçlarda elektrikli araçlardan 300 kat fazla ham madde kullanıldığı da hesaplandı.

Ulaştırma ve Çevre grubu, elektrikli aküyle çalışan araçların, fosil yakıtlı araçlardan, ihtiyaç duyulan ham madde, enerji etkinliği ya da maliyet bakımından olduğu kadar çevreye saldığı karbondioksit ve diğer zararlı gazların çok daha az olması açısından da üstün olduğunu söylüyor.

Elektrikli araçların çevre maliyeti

Elektrikli araçlara doğru giderek hızlanan yönelimin çevreye bir maliyeti olması kaçınılmaz.

Özellikle elektrikle şarj edilen aküler için lityum, kobalt ve nikel gibi madenlerin daha fazla çıkarılması gerekecek.

Ancak Ulaştırma ve Çevre grubu, petrol çıkarmanın çevreye maliyetinin çok daha yüksek olduğunu savunuyor ve elektrikli ve fosil yakıtlı araçlar kıyaslanırken fosil yakıtın maliyeti yokmuş gibi davranıldığından şikayet ediyor.

Grubun hazırladığı raporun yazarlarından Lucien Mathieu "Tüketilen ham madde bakımından ikisi arasında kıyas kabul edilemez. Bir fosil yakıtlı aracın, kullanım ömrü boyunca tükettiği benzini varille üstüste dizseniz 25 katlı bir bina eder. Eğer elektrikli akünün geri dönüşümünü hesaba katarsanız, tükettiği bütün hammadde 30 kilogram, yani bir futbol topu büyüklüğünde metaldir" diye açıklıyor.

Geçen yıl Norveç'te satılan araçların yarıdan fazlası elektrikliydi

Akü üretiminde kullanılan teknoloji geliştikçe kullanılan lityum, nikel ve kobalt miktarının da giderek azalması, araç fiyatlarının da düşmesi umuluyor.

Ulaştırma ve Çevre grubunun hesaplamalarına göre elektrikli araçlar kullanım ömürleri içerisinde fosil yakıtlı araçlardan yüzde 58 daha az enerji kullanıyor ve yüzde 64 daha az karbondioksit salımına yol açıyor.

Elektrikli araçların yol açtığı zararlı gaz salımlarının büyük bir kısmı akünün üretimi sırasında meydana geliyor, oysa fosil yakıtlı araçların karbondioksit salımlarının çok büyük kısmı kullanılmaları esnasında çevreye yayılıyor.

Elektrikli araçların çevre maliyetinin çok daha düşük olduğuna ilişkin kanıtlar giderek artarken birçok ülke önümüzdeki on yıl içerisinde, fosil yakıtlı araç satışlarına tamamen son verilmesini hedefliyor, bunu mümkün kılacak yasal düzenlemeleri hazırlıyor.

Geçtiğimiz aylarda Norveç, bir yıl içinde benzin ve mazotla çalışan araçlardan daha çok elekrikli otomobil satılan ilk ülke oldu.

Resmi verilere göre ülkede geçen yıl 141 bin otomobil satıldı ve bunların yüzde 54,3'ü elekrikli araçlardı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi Tüm bildiklerinizi unutun: Güzellik kraliçesi 33 yaşında, 2 çocuk annesi
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumluErmenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?

En Çok Okunan Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan kontrollü normalleşme genelgesi

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Çin futbolu batıyor! Kulüp kapandı! Yıldızlar ayrılıyor

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Kredilerle ilgili önemli düzenleme!

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs risk haritasını paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'kontrollü normalleşme' kararlarını açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

Bakan Koca açıkladı: İşte illere göre haftalık vaka sayıları

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 28 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Uzay bilimleri uzmanı açıkladı: Türkiye'ye meteor mu düştü?

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Normalleşme öncesi İstanbul için kötü haber

Diğer Haberler

Washington Post'tan Biden yönetimine Kaşıkçı cinayeti konusunda 'sözünü tut' çağrısı

Biden'a çok sert çağrı: Sözünü tut

Darbe girişimiyle karşı karşıya kalan Paşinyan'dan sert sözler

Özür diledi! İşte Paşinyan'a göre yaşananların sorumlusu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Darbe girişiminden Sarkisyan sorumlu

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

İran ve ABD’yi savaşın eşiğine getiren füze saldırısının detayları ortaya çıktı

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı? Kabine Toplantısı sonrası açıklama saat kaçta olacak?

65 yaş üstü seyahat yasağı kalkacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı? Kabine sonrası anaokulu ve kreşler hakkında açıklama olacak mı?

Anaokulu ve kreşler açık mı?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.