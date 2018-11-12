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Yaklaşan cisim uzaylılara mı ait?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.11.2018 16:16 | Son Güncelleme

Uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olabileceğimizin iddiası ortalığı karıştırdı. Güneş sistemimize giren cisim uzaylılara mı ait? İşte detaylar!

Yaklaşan cisim uzaylılara mı ait?

Harvard Üniversitesi’nden iki astrofizikçi, güneş sistemimize giren bir uzay cisminin uzaylılar tarafından “araştırma yapmak için” gönderilmiş olabileceğini düşünüyor.

Geride bıraktığımız hafta içerisinde bilim dünyasını şaşkınlığa uğratan bir makale yayımlandı. Söz konusu makalede, uzaylılar tarafından ziyaret edilmiş olabileceğimizin iddiası ortaya atıldı. Üstelik bu açıklamalar, Harvard gibi seçkin bir üniversitenin profesörlerinden geldi.

“Uzak geçmişten gelen bir ulak” anlamına gelen “Oumuamua” ismi verilen yıldızlararası bir cismin, güneş sistemimize girmesi üzerine astronomlar, bu cismin uzaylılar tarafından “Dünya’yı araştırması için” gönderilen bir cisim olduğu öne sürüldü.

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Yaklaşan cisim uzaylılara mı ait?

Oumuamua cisminin şekli de gökyüzü meraklılarını bir hayli şaşırttı. Hawaii’deki Pan-STARRS 1 teleskobu tarafından gözlemlenen bu cisim tıpkı Fidel Castro’nun purosuna benziyor. Keşfin gerçekleştirildiği günden bu yana tartışmalar sürüyor.

Gökbilimciler, solgun bir ışığa sahip bu cismi ilk başta bir kuyrukluyıldız olarak tanımladı. Ardından asteroit olduğu düşünüldü. Ancak Oumuamua’nın kuyrukluyıldızlarda bulunması gereken kuyrukluyıldız saçına sahip olmaması, yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Cisim üç gün boyunca birden fazla teleskop tarafından gözlemlenmeye başladı. Ve bu gözlemlerin sonucunda bu uzay cismi için türünün ilk örneği olarak kabul edilen “yıldızlararası obje” tanımlaması yapıldı.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji uzay uzaylı

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