Yaklaşan soğuk havalarda evinizi hem şık hem sıcacık hâle getirecek kışlık halı modelleri

Mobilyalarınızı yerleştirdiniz, perdelerinizi astınız ama o da ne? Odanızda büyük bir eksiklik var! O da tabii ki halı. Odanızı ne kadar güzel dekore ederseniz edin, halı olmadan elbette eksik kalır. Halının tek artısı şıklığı da değil. Öyle modeller var ki kış aylarında adımınızı attığınız her yerin sıcacık olmasını sağlıyor. Öyleyse siz de evinizi hem daha şık hem daha sıcak yapacak kışlık halı modelleri ile tanışmaya hazır mısınız?

1. Rengârenk bir seçenek: Kozzy Home Halı Yolluk

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Bejden laciverte doğru renkli bir görünüm sergileyen Kozzy Home Halı Yolluk, dalgalı çizgileriyle evinize apayrı bir hava katacak! %100 kadife kumaştan üretilen yumuşacık halının üzerine bastığınızda kendinizi bulutların üzerinde dolaşıyormuş gibi hissedebilirsiniz. Modelin mikro poliamid malzemeden elde edilen özel kaydırmaz tabanı sayesinde adımlarınızı güvenle atabilirsiniz. Dört milimetre sünger tabana ve yumuşak tuşeye sahip halı, esnek ve katlanabilir formu sayesinde çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Kalın dokusu sayesinde soğuğu geçirmiyor. Salonunuza, oturma odanıza, antrenize havalı bir dokunuş yapmak istiyorsanız ürünü değerlendirmelisiniz!

2. Mermer görünümün altında yatan yumuşak doku: Diamond Saçaklı Dokuma Krem Vizon Halı

Alttan bakınca koyu ve mat, üstten bakınca açık renkli ve parlak görünen Diamond Saçaklı Dokuma Krem Vizon Halı; tek bir halıyla evinize iki etki birden kazandırıyor. Polipropilen ve polyester iplikten üretilen halı, 10 milimetre hav yüksekliğiyle kış soğuklarına meydan okuyor. Modern görünümlü halı, çamaşır makinesinde yıkanamıyor. Ayrıca halı yıkanırken sodyum hidroksit (sostik) içeren ağır kimyasal temizleyicilerden uzak durulması tavsiye ediliyor. Bunun yerine halıyı bir bez ve halı şampuanıyla temizlemeniz öneriliyor. Halı, hav veya tüy çıkarmıyor. Kıl ve tüy halıya yapışmadığı için de çok rahat süpürülüyor. Evinize modern bir şıklık katmak isterseniz bu halı size göre!

3. Tüylü halıların pofuduğu: Ayyıldız Shaggy Rose Pembe Halı

Ayyıldız Shaggy Rose Pembe Halı'yı görmek bile insanın içini ısıtmaya yetiyor. 30 milimetre hav yüksekliğine sahip makine halısına basarken kendinizi yumuş yumuş hissediyorsunuz. Halı, %100 polipropilenden üretiliyor ve bu sayede zeminden gelen soğuğu engelliyor. Carpettex kalitesi ile dokunan antistatik ve aynı zamanda antibakteriyel halı, leke tutmuyor ve toz yapmıyor. Yerden ısıtmayla ısınan evlere de uygun olan halıyı salonda, mutfakta, yatak odasında, yemek odasında, antrede ve çocuk odasında gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Temizlik esnasında halıyı çırpmaktan ve halıya vurmaktan kaçınılması tavsiye ediliyor. Süpürge ile dokuma yönüne doğru halıyı süpürmeniz yeterli. Model için sıcak ve yumuşak bir ortam dekore etmek isteyenlerin aradığı parça, diyebiliriz!

4. Otantik görünümlü: Post Otika Serisi Vintage Etnik Desenli Halı Bej

Halı deyince akıllarda etnik desenler canlanıyor. Post Otika Serisi Vintage Etnik Desenli Halı Bej, makine halısı olmasına rağmen o kadar güzel işlenmiş ki âdeta elle dokunmuş gibi. Üstelik halının üzerinde eskitme desenleri bile var! Tabanı pamuklu olan halı, kışın evinizi sıcacık tutuyor. Hav yüksekliği 6 milimetre ve dokuma sıklığı tam 320 bin olan vintage halı; salon, oturma ve çalışma odanıza ayrı bir hava katıyor. Farklı ölçülerde sunulan otantik halıyı çamaşır makinesinde yıkamanız ve yıkarken ağartıcı ürünler kullanmanız önerilmiyor. Vintage tutkunuysanız halıyı listenize eklemelisiniz!

5. Beyazın asaleti: Rovigo Home Dijital Baskılı Halı

Halı üretiminde dijital baskı o kadar ilerlemiş ki Rovigo Home Dijital Baskılı Halı'da gördüğünüz desenler tamamen baskıdan oluşuyor. Baskı olmasına rağmen âdeta elle dokunmuş gibi görünüyor. Klasik görünümlü olmasının yanı sıra salon ve oturma odalarınızın şıklığını katlıyor. 8 milimetre hav yüksekliğine sahip halı, aynı zamanda antibakteriyel. Üstelik kaydırmaz tabanı sayesinde hem hafif hem güvenli. Toz ve leke tutmayan yapısı sayesinde halıyı uzun yıllar kullanabilirsiniz. Halıyı ihtiyaç duydukça çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz. Odalarınızı daha ferah göstermek istiyorsanız Reovigo Halı iyi bir seçenek!

6. Modern görünümlü: Hülya Home Geometrik Desenli Dijital Baskılı Halı

Gri, sarı, beyaz ve siyah renklerle bezenen Hülya Home Geometrik Desenli Dijital Baskılı Halı; çok şık görünen seçeneklerden biri. Özellikle modern mobilyalarla döşenmiş odaları tamamlıyor. Robot süpürgeyle rahatça süpürülebilen halının hav yüksekliği 8 milimetre. Bu nedenle çok hafif ve çamaşır makinesinde yıkanabiliyor. Tay tüyünden dokunmuş halı, yumuşacık dokusuyla konfor sunuyor. Kaymaz PVC dot tabanı sayesinde sabit kalıyor. Leke tutmayan yapısı ile kolayca silinebiliyor. Evinizde modern çizgiler arıyorsanız halıyı değerlendirmenizi öneririz!

7. Buram buram retro: KilimistA Valencia Serisi Kaymaz Taban Halı

Sırada öyle bir halı var ki âdeta Orta Asya bozkırlarından evinize gelmiş gibi. KilimistA Valencia Serisi Kaymaz Taban Halı, solmaya dayanıklı canlı renkleri ve desenleri ile çok şık görünüyor. Ancak halının uzun süre güneş ışığına maruz bırakılmaması öneriliyor. %70 pamuk, %30 polyester iplikle dokunan halı; yumuşacık bir yapıya sahip. Nem önleyici özelliği sayesinde mantar ve küf oluşumunu engelliyor. 0,7 milimetre hav yüksekliğiyle hafif, kaymaz tabanıyla da güvenli bir halı. Modelin temizliği için elde yıkanması ya da kuru temizleme yapılması öneriliyor. Retro tarzı seviyorsanız bu halıyı da çok seveceğinize inanıyoruz!

8. Yumuş yumuş: Halıca Puffy Shaggy Bej Dokuma Halı Santiago

Metrekare başına düşen yaklaşık 10 bin ilmek, Halıca Puffy Shaggy Bej Dokuma Halı Santiago'nun yumuşacık olmasının sırrı gibi! Hav yüksekliği yaklaşık 35 milimetre, bu da ayağınızı halıya bastığınızda içinde kaybolmanıza yetiyor da artıyor bile. Halı, polipropilen alt tabanı sayesinde alttan gelebilecek soğuğu kesiyor. Shaggy halıların temizliğinden şikayet edilebiliyor. Bunun için küçük bir tüyo verelim. Halıyı elektrik süpürgesi ile ipliklerin (havların) yatış yönüne doğru süpürürseniz ipliklerin arasına giren kirleri kolayca temizlemiş olursunuz. Özellikle oturma odanızda yumuşacık ve şık bir halı arıyorsanız tercihiniz belli!

9. Klasik sevenlere: Foneks Pembe Klasik Halı

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Klasikten vazgeçemeyenler, bu halı tam size göre! Foneks Pembe Klasik Halı, göz alıcı motifleriyle salonunuza çok yakışacak. 12 milimetre hav yüksekliği, halının yumuşacık olmasını sağlıyor. Model, jüt tabanı sayesinde soğuğa geçit vermiyor ve sağlamlık kazanıyor. Böylece uzun yıllar evinize eşlik ediyor. Halıyı çamaşır makinesinde yıkayamıyorsunuz. Bunun yerine bir bez ve halı şampuanıyla silebilir veya halı yıkamacılarına, ağartıcı kullanmamalarını söyleyerek emanet edebilirsiniz. Halıyı ipliklerin yatış yönüne doğru süpürerek modelin canlı görünümünü sürdürebilirsiniz.

10. Şık ve modern: Merinos Halı Urla Serisi

Sıra dışı tasarımıyla farklı bir duruş sergileyen Merinos Halı Urla Serisi'ni modern tarzdaki mobilyalarınızla uyumlu bir şekilde kullanabilirsiniz. %100 akrilik iplikle 12 milimetre hav yüksekliğiyle dokunan halı, kışın evinizi sıcak tutuyor. Metrekareye 576.000 ilmek ucu sıklığında örüldüğü için de buram buram kalite kokuyor. Antistatik özelliği sayesinde elektriklenme yapmıyor, ayrıca gün içinde vücudunuzda biriken elektriği de atmanızı sağlıyor. Leke tutmayan halı elde yıkanabiliyor. Günün tüm yorgunluğunu halının yumuşacık dokusunun üzerinde atmaya ne dersiniz?