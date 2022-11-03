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Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

02.11.2022 17:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşan soğuk havalarda favori giyim ürününüz hangisi? "Tabii ki sweatshirt." dediğinizi duyar gibiyiz. Öyleyse önümüzdeki kış için alışveriş listenizi hazırlamadan önce buraya bir göz atmanızı öneririz. Hem erkekler hem kadınlar için seçtiğimiz birbirinden güzel sweatshirt modellerini üstünüzden çıkarmak istemeyeceğinize eminiz. Eğer bu sezon trend olacak sweatshirt modellerini incelemek istiyorsanız yazımızı sonuna kadar okumaya devam edin!

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

İçindekiler

  • 1. Cool ve rahat olmak isteyenlere: Levi's Relaxed Graphic Hooded Sweatshirt Erkek
  • 2. Konforuna düşkün olanlara: Trendgar Trend Clothing Baskılı Unisex Kapüşonlu Sweatshirt
  • 3. Modayı her an takip edenlere: Jack & Jones Jjelogo Erkek Sweatshirt
  • 4. "Ben kışları çok üşürüm!" diyenlere: Mad&Calf Kadın Füme Peluş Kapüşonlu Sweatshirt
  • 5. Günlük kombinlerinizin yıldızı olacak: Reebok RI Left Chest Logo Crew Erkek Sweatshirt
  • 6. Eğlenceli kişiliğini yansıtmak isteyenlere: Afrogiyim Unisex Totoro Anime Baskılı Oversize Sweatshirt
  • 7. Kaliteden ödün vermeyenlere: PUMA Ess Big Logo Hoodie Erkek Sweat
  • 8. Modayı yakından takip edenlerin tercihi: Bershka Desenli Oversize Sweatshirt
  • 9. Renkli bir kişiliğe sahip olanlara: Koton Baskılı Kapşonlu Erkek Sweatshirt
  • 10. Kurtarıcı bir parça: Trendyolmilla Siyah Crop Kapüşonlu Kalın İçi Polarlı Sweatshirt

Kombinlerinizi, en soğuk kış günlerinde bile yardımınıza koşan ve âdeta içinizi ısıtan sweatshirtler ile tamamlamak ister misiniz? Cevabınız "Evet!" ise çok şanslısınız çünkü birbirinden güzel sweatshirt modellerini bir araya getirdik! Kadınlar ve erkekler için ayrı ayrı seçtiğimiz sweatshirt modelleri ile dolabınızda kış rüzgârları estirmeye ne dersiniz? Öyleyse gelin, bu kışın favori sweatshirt modellerine birlikte göz atalım.

1. Cool ve rahat olmak isteyenlere: Levi's Relaxed Graphic Hooded Sweatshirt Erkek

Adsız tasarım - 2022-11-02T174431.735

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Rahatlığı ve şıklığı ile dolabınızın favori parçaları arasına girecek Levi's Relaxed Graphic Hooded Sweatshirt Erkek, kombinlerinize yeni bir soluk getirmeye aday. Farklı renk seçeneği de bulunan sweatshirt, en soğuk havalarda bile sizi sıcak tutar.Baştan uyaralım, yumuşacık dokusu sayesinde teninizi saracak model ile tanıştıktan sonra diğer kıyafetlerinizi rafa kaldırmak isteyebilirsiniz!

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2. Konforuna düşkün olanlara: Trendgar Trend Clothing Baskılı Unisex Kapüşonlu Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Konforuna düşkün olanların bayılacağı Trendgar Trend Clothing Baskılı Unisex Kapüşonlu Sweatshirt, geniş kalıbı ile sokak tarzını benimseyenler tarafından sıklıkla tercih edilen modeller arasında bulunuyor. %85 pamuk ve %15 polyester içerikli kumaş türü sayesinde size yumuşacık bir his sunuyor. Hem kadınlar hem erkekler tarafından tercih edilebilen ve unisex sweatshirt kategorisinin öne çıkan ürünleri arasında bulunan modeli şort, tayt, kot pantolon, eşofman altı ve etekler ile kombinleyebilirsiniz. Böylece şıklığınıza yeni bir boyut kazandırabilirsiniz!

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3. Modayı her an takip edenlere: Jack & Jones Jjelogo Erkek Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Modayı yakından takip eden erkekler, sizi hemen buraya alalım! Kış modasına damgasını vuran Jack & Jones Jjelogo Erkek Sweatshirt, dolabınızda mutlaka bulunması gereken parçalardan bir diğeri. En iyi sweatshirt markaları denildiğinde akla gelen ilk seçeneklerden biri olan Jack & Jones, modeli tam dokuz adet renk seçeneği ile beğeninize sunuyor. Casual ve sportif kombinleri seven tüm erkeklerin tercih edebileceği sweatshirt, kaf detaylı kolları ile soğuk havanın teninize ulaşmasını önlüyor. Daha ne olsun, değil mi?

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4. "Ben kışları çok üşürüm!" diyenlere: Mad&Calf Kadın Füme Peluş Kapüşonlu Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Soğuk kış günlerinde bolca üşüyenler buraya! Mad&Calf Kadın Füme Peluş Kapüşonlu Sweatshirt, sizi sıcacık tutacak pelüş kumaşı ile bu sezon favori ürünleriniz arasına girebilir. Açık kahve, koyu kahve, ekru, füme, fuşya, kiremit ve siyah renk seçenekleri bulunan sweatshirt; en ucuz alternatifler arasında yer alıyor. Tayt, pantolon, etek ve şortlar ile kombin yaparak tarzınızı yansıtabileceğiniz bu parça; yumuşacık dokusuyla teninizi sarıyor. Kışlık kombinlerinizin favori parçaları arasına gireceğini düşündüğümüz ürünü detaylı incelemek ister misiniz?

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5. Günlük kombinlerinizin yıldızı olacak: Reebok RI Left Chest Logo Crew Erkek Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Günlük kombinlerinizde rahatlıkla tercih edebileceğiniz Reebok RI Left Chest Logo Crew Erkek Sweatshirt, size daha sportif ve şık bir görünüm kazandırır. %70 pamuk ve %30 polyester polar kumaştan üretilmesi sayesinde en soğuk kış günlerinde bile sizi sıcacık tutar. Ayrıca bel kısmındaki manşeti ve bileklerindeki kafları ile soğuk havanın teninize nüfuz etmesini önler. Evde, sporda, okulda ve istediğiniz her yerde rahatlıkla kullanabileceğiniz model; her erkeğin dolabında mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alır.

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6. Eğlenceli kişiliğini yansıtmak isteyenlere: Afrogiyim Unisex Totoro Anime Baskılı Oversize Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Eğlenceli kişiliğini kıyafetlerine yansıtmak isteyenlerin bayılacağı Afrogiyim Unisex Totoro Anime Baskılı Oversize Sweatshirt, benzersiz tasarımı sayesinde bu sezon favori giyim ürünleriniz arasına girebilir. Canlı renk tonlarıyla enerjinizi yükseltecek sweatshirt, oversize kesimi ile özellikle sokak tarzını benimseyenler tarafından tercih edilir. Tayt, kot pantolon, şort ve etekler ile kombinleyebileceğiniz modeli spor ayakkabılar ile tamamlayabilirsiniz. Kahverengi, lacivert, bej, beyaz, siyah, kırmızı ve gri renk seçenekleri ile satışa sunulan modelin pamuklu dokusu sayesinde yumuşacık olduğunu da belirtelim!

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7. Kaliteden ödün vermeyenlere: PUMA Ess Big Logo Hoodie Erkek Sweat

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

"Şıklığımdan ve rahatlığımdan asla ödün vermem." diyorsanız sıradaki sweatshirt önerisi PUMA Ess Big Logo Hoodie Erkek Sweat! Zamansız tasarımıyla her sezonun vazgeçilmezleri arasında yer alan modelin siyah, gri, kırmızı ve beyaz olmak üzere dört farklı renk seçeneği bulunuyor. İster okula ister spora giderken giyebileceğiniz model sayesinde kendinizi daha konforlu hissedeceksiniz. En soğuk kış günlerinde bile içinizi ısıtacak ürünün yumuşacık dokusunu da çok seveceksiniz. Sweatshirt'ü kendinizi şımartmak için alabileceğiniz gibi sevdikleriniz için güzel bir hediye seçeneği olarak da değerlendirebilirsiniz.

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8. Modayı yakından takip edenlerin tercihi: Bershka Desenli Oversize Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Bershka Desenli Oversize Sweatshirt, "Sweatshirt ne demek?" diye merak edenler için cevap niteliğinde! Soğuk kış günlerinin yaklaşması ile kendini hep sıcak hissetmek isteyenlerin tercihi olan model, her kadının dolabında mutlaka bulunması gereken kurtarıcı parçalar arasında yer alıyor. Açık mavi, bej, siyah ve nar kırmızısı renk seçenekleri de bulunan model hem spor hem günlük kombinlere kolayca uyum sağlıyor. Üstelik sweatshirt oversize kalıbı ile çok havalı görünüyor. Polyester, pamuk ve elastan kumaştan üretilen sweat ile sokak tarzınızı yansıtmak ister misiniz?

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9. Renkli bir kişiliğe sahip olanlara: Koton Baskılı Kapşonlu Erkek Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

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Renkli bir kişiliğe sahip olduğunu düşünen beyler, şimdi sizin sıranız! Koton Baskılı Kapşonlu Erkek Sweatshirt ile görenleri kendinize hayran bırakacaksınız. Açık indigo, mor ve siyah renk seçenekleri ile satışa sunulan model; pamuk karışımlı kumaş türü sayesinde size yumuşak bir his yaşatır. En soğuk kış günlerinde bile içinizi ısıtacak ürünü kot pantolon, eşofman altı ve şortlar ile kombin yaparak günlük tarzınızı belirleyebilirsiniz. Spor giyinmeyi seven ve günlük hayatta konforuna önem verenlerin tercih edebileceği sweat ile tüm beğenileri toplamanız an meselesi!

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10. Kurtarıcı bir parça: Trendyolmilla Siyah Crop Kapüşonlu Kalın İçi Polarlı Sweatshirt

Yaklaşan soğuk havaların vazgeçilmezi olacak en iyi sweatshirtler ve markaları

Giy-çık modeli ile kurtarıcı parçalar arasında bulunan Trendyolmilla Siyah Crop Kapüşonlu Kalın İçi Polarlı Sweatshirt, günlük kombinlerinizde beğenerek kullanacağınız sweat modelleri arasında yer alıyor. Pamuk karışımlı örme kumaş türü sayesinde gün boyu konfor sunan ürün, minimalist görünümüyle her kıyafete uyum sağlıyor. Böylece farklı tarzlarda da kolayca kombinlenebiliyor. Crop kesimli sweatshirt'ü fermuarı sayesinde kolayca giyip çıkarabilirsiniz. Liladan mora, bejden ekruya geniş renk skalası ile her zevke hitap eden bu parçayı incelemeden geçmeyin, deriz.

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