Yaklaşan yaz ayları öncesi arabasının klimasına bakım yapmak isteyenlere klima bakım ürünü önerileri

Kış aylarında nispeten daha az kullanılan klimalar yaz geldiğinde neredeyse hiç kapanmıyor. Peki, klimanın yüksek performansla çalışması için bakımının düzenli olarak yapılması gerektiğini biliyor muydunuz? Klimayı kış aylarında daha az kullandığınız için bakım yapmayı çok gerekli görmüyor olabilirsiniz ancak yazın sorun yaşamamak adına klimaya mutlaka bakım yapmalısınız. Klima bakımı için hangi ürünleri kullanmanız gerektiğini bilmiyorsanız merak etmeyin, harika bir listeyle karşınızdayız! İsterseniz gelin, birbirinden kaliteli ürünlere yer verdiğimiz yazımızı birlikte inceleyelim.

1. Mükemmel temizlik için BRİO Klima Araç İçi Tazeleme Spreyi

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Yaklaşan yaz ayları öncesi araç klimasının bakımını yapmak önemli. Bakım yaparak sıcak havalarda daha verimli performans alabilirsiniz. BRİO Klima Araç İçi Tazeleme Spreyi, araç içindeki kötü kokuların giderilmesine yardımcı oluyor. Ferah ve hoş kokan bir arabaya sahip olmanızı sağlayan ürünü kamyonda, tırda ve taksilerde rahatlıkla tercih edebilirsiniz. "Tazeleme spreyi nasıl kullanır?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. İlk olarak spreyi iyice çalkalayın ardından aracın klimasını yüksek güçte çalıştırın ve spreyi merkez noktaya yerleştirdikten sonra püskürtün. 10 dakika boyunca işlemi sürdürdükten sonra araç kapılarını bir süre kapalı tutun. Son olarak araca binmeden önce iyice havalandırın.

2. Aracınızın ferah kokmasına yardımcı olan GD 24 Araç Klima Bombası

Araç içinde içilen sigara ya da yenilen yemekler kötü koku oluşumuna sebep oluyor. Ayrıca bu koku aracın içine sinerek uzun süre kalıyor. Doğru ürün tercih edilmezse kötü koku tam olarak çıkmıyor ve döşemelere yerleşiyor. GD 24 Araç Klima Bombası etkili formülüyle araç içinde oluşan inatçı kokuları mükemmel şekilde temizleyerek aracınızın ilk günkü gibi ferah ve temiz kokmasını sağlıyor. Ürünü her model araçta tercih edebilirsiniz. "Klima bombasını nasıl kullanırım?" diye merak ediyorsanız kısaca bahsedelim. Klimayı devir daim moduna getirin ve tüm camları kapatın. Klimayı soğukta en yüksek hızda çalıştırın ve ürünü bardaklık kısmına yerleştirin, ardından spreye basın.

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3. Soğutucu yağlarını arındıran Sunydog Araç Klima Borusu Temizleme Seti

Klima bakımı sırasında eski soğutucu yağları ve kalıntıları düzgün şekilde temizlemelisiniz. İyi temizlenmeyen klima boruları araç klimasının performansının düşmesine neden olabilir. Ayrıca kötü kokuya da sebebiyet verebilir. Sunydog Araç Klima Borusu Temizleme Seti, borularda kalan soğutucu yağ kalıntılarını mükemmel şekilde temizlemenize yardımcı oluyor. Kompakt tasarıma sahip olan ürün, kullanım sırasında işinizi kolaylaştırıyor. A-C yıkama malzemesiyle çalışan temizleme seti sayesinde yaz boyunca aracınız mükemmel şekilde soğutma yapıyor. Böylece size de sıcak havalarda keyifli yolculuk yapmak kalıyor.

4. Küf ve rutubet kokusunu yok eden Michelin MC32705 Klima Temizleyici Sprey

Yaz ayları öncesi klima bakımını yaptırmanız klimanın performansını artırmanızı sağlıyor. Temizlenmeyen araç kliması kötü kokuya neden olurken yeteri kadar soğutma işlemini de gerçekleştiremiyor. Michelin MC32705 Klima Temizleyici Sprey, yüzey kontrol teknolojisi ve özel koku tutma özelliğiyle duman, küf, rutubet ve evcil hayvan kokularını etkisiz hâle getiriyor. Araç klimasını, zamanla oluşan bakteri ve kir birikintilerinden arındırıyor. Tüm klima sistemini en iyi şekilde temizliyor. Her model araçta kullanabileceğinizi temizleyici sprey, aracın ferah kokmasını sağlarken klimanın da daha iyi soğutmasına yardımcı oluyor.

5. Zorlu alanları kolayca temizleyen Wooya Klima Fırçası

Klima deliklerini temizlemek araç içindeki en zorlu alanlar arasında yer alıyor. Bezle tam olarak temizlenemeyen klima delikleri tozu içeriye üfleyerek hasta olmanıza neden olabiliyor. Wooya Klima Fırçası, özel tasarımı sayesinde klima aralarına kolayca erişim sağlayarak mükemmel temizlik sunuyor. Ergonomik sap tasarımıyla rahat bir kullanım sunan ürün, küçük tasarımıyla da kullanılmadığı zamanlarda fazla yer kaplamıyor. Fırça üzerindeki mikrofiber bez, tozu kendine çekerek temizlik sırasında tozun etrafa dağılmasını engelliyor. PP'den ve naylondan üretilen ürün dayanıklı yapısıyla uzun süreli kullanım sunuyor.

6. Klimanın performansını artıran Winkel Klima Temizleyici Bakım Spreyi

Kış ayı boyunca bakımı yapılmayan klimanın içinde zamanla bakteri ve küf oluşuyor. Bu nedenle klima kötü kokabiliyor. Yaklaşan yaz ayları öncesi araç klimasını temizlemeniz önemli. Doğru şekilde temizlenen klima daha iyi soğuturken rahatsız edici kokuya sebep olmuyor. Winkel Klima Temizleyici Bakım Spreyi, klima sistemini en iyi şekilde temizleyerek kokuya neden olan bakteri ve küfleri kısa sürede yok ediyor. Taze portakal kokusuna sahip ürün, aracınızın uzun süre güzel ve ferah kokmasına yardımcı oluyor. Temizleyici bakım spreyini tüm araç modellerinde tercih edebilirsiniz. Ürünü oda sıcaklığında kullanmanız gerekiyor.

7. Kısa sürede etkili temizlik sunan Motip Klima Temizleyici Köpük

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Havanın tazelenmesi ve araç klima hava dolaşım sistemlerinin temizliği için tercih edilen Motip Klima Temizleyici Köpük, etkili bir temizlik sunuyor. Klima içine püskürtülen ürün, kalorifer kanalları üzerinde köpürme etkisi yaparak klimanın en iyi şekilde kirden ve bakterilerden arınmasına yardımcı oluyor. "Temizleyici köpüğü nasıl kullanırım?" diye merak ediyorsanız kısaca anlatalım. Ürünü kullanmadan önce iyice çalkalayın. Klima içine sıkın. 15 ila 30 dakika boyunca klima kanallarına nüfuz etmesini bekleyin. Ardından araç kapılarını açın ve köpüğün yok olmasını bekleyin. Son olarak iyice kuruması için ısıtma kapaklarının konumunu birkaç kez değiştirin.

8. Klimanızı dezenfekte eden Stac Plastic Araç Klima Dezenfekte İlacı

Yaklaşan yaz ayları öncesi klimanın dezenfekte edilmesi, bağışıklığı hassas kişiler için oldukça önemli. Uzun süre kullanılmayan klimada oluşan bakteri ve mikroplar kötü kokuya neden oluyor. Araç kliması doğru şekilde temizlenmezse hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Stac Plastic Araç Klima Dezenfekte İlacı, klima ve klima radyatöründe zamanla biriken bakteri ve mantarları mükemmel şekilde dezenfekte ederek hijyenik hâle getiriyor. Hortumu sayesinde ürünü klimanın içine doğru kolayca püskürtebilirsiniz. Polen filtresi bulunan araçlarda ürünü kullanmadan önce filtreyi çıkarmanız gerektiğini de hatırlatalım.

9. PEARLWEX Araç İçi Klima Kötü Koku Giderici ile kötü kokulara son

Aracınızda oluşan kötü kokulardan sıkıldınız mı? Merak etmeyin, sıradaki ürünümüz tam size göre! PEARLWEX Araç İçi Klima Kötü Koku Giderici, klima havalandırma kanallarında oluşan bakteri ve mantarlardan kaynaklı kötü kokuların yok edilmesini sağlıyor. Antibakteriyel gümüş iyonları sayesinde rahatsız edici kokunun yeniden oluşmasını engelliyor. Ayrıca alerjik reaksiyonlara karşı da koruma sağlıyor. Özel içeriği sayesinde araç içinde uzun süre ferah ve taze bir koku veriyor. Koku gidericiyi her araç tipinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünü araç içinde merkez bir noktaya koymanız ve klimayı soğukta çalıştırmanız koku gidericinin etkisini artırmanıza yardımcı oluyor.

10. Jel kıvamıyla en zorlu alanlara kolayca erişen Superclean Temizleme Jeli

Superclean Temizleme Jeli, yumuşak kıvamıyla ulaşılması zor alanlara kolayca erişerek araç kliması üzerinde biriken toz ve kirleri mükemmel şekilde temizliyor. Uygulandığı alanı dezenfekte eden ürün, yüzeyi mikroplardan arındırıyor. Su ve sabun gibi maddeler içermeyen temizleyici jel, elektronik aksama zarar vermiyor. Jel formu sayesinde zorlu alanlara kolayca erişen ürün, daha az efor sarf ederek daha etkili temizlik yapmanızı sağlıyor. Temizleyici jel, kullanıldığı yüzeyde iz bırakmıyor. Ürünü klavye, kumanda ve farklı elektronik eşyaların temizliği için de tercih edebilirsiniz. Özel ambalajında saklandığı sürece ürünü defalarca kullanabilirsiniz.