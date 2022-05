Yaklaşan yaz için arabanızda bulunduğuna her seferinde sevineceğiniz ürünler

Yaz aylarında araçla seyahat etmek, tatil rotaları çizmek, bunaltıcı akşamlarda şöyle sakin bir sahile uzanmak gibisi yok; değil mi? Tabii böyle anlar için birbirinden farklı ürünlere ihtiyaç olduğu muhakkak. Bir de yazın olumsuz etkileri var. Yoğun güneş ışığı nedeniyle araç içinde kalmak zor olabilir. Tüm bu durumlar için birbirinden farklı ürün önerileriyle karşınızdayız! Oto buzdolabından perdeye, brandadan soğutucuya, ani piknik planlarında kullanabileceğiniz mangaldan yaz akşamlarının keyfini çıkarmanızı sağlayacak sandalyelere kadar birçok ürünü sizler için bir araya getirdik. Gelin, yaz aylarında hayatınızı kolaylaştıracak ürünlere hep birlikte göz atalım!

1. İçecek ve yiyeceklerinizi soğuk tutar: Mobicool Oto Buzdolabı

Sıcak yaz aylarında yiyecek ve içeceklerinizi soğuk tutmanızı sağlayacak Mobicool Oto Buzdolabı, hızlı soğutma özelliğiyle 15 dakika içinde ürünleri oda sıcaklığından 0 dereceye kadar soğutur. Kompakt tasarıma sahip ürün, araç içinde fazla yer kaplamaz ve yerden tasarruf sağlar. LED aydınlatmalı dijital göstergesi sayesinde cihazın sıcaklık derecesini istediğiniz seviyede ayarlayabilirsiniz. 12 ve 24 v çalışma özelliği bulunan ürünü her türlü araç için rahatlıkla tercih edebilirsiniz. Buzdolabı, geniş iç hacmiyle daha fazla ürünü soğuk tutmanıza yardım eder. Sessiz ve titreşimsiz çalışan cihaz, gürültü kirliliğine neden olmaz.

2. Mükemmel serinlik sağlar: Chermik Araç İçi Fan

Yaz aylarında araç içinde kalmak oldukça zor ancak "Klima beni hasta ediyor!" diyorsanız serinlemenize yardımcı olacak alternatif ürünlere yönelebilirsiniz. Eğer hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız Chermik Araç İçi Fan'ı tercih edebilirsiniz. Bu ürün, yüksek performansıyla sıcak havalarda serinlemenizi sağlar. Güneş enerjisiyle çalışan cihaz, herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymaz. Bu sayede araç aküsünden beslenmez ve ekstra yüke neden olmaz. Ürünü ön ya da yan cama kolayca monte ederek kullanmaya başlayabilirsiniz. Sağlam yapısı sayesinde uzun süreli kullanım ömrü sunan ürün, dayanıklı tasarımıyla darbelere karşı direnç gösterir.

3. UV ışınlarından korur: Ecce Cam Filmi

Sıcak havalarda araç içinin daha serin kalmasını sağlayacak ve güneşin zararlı ışınlarını dışarıda tutacak bir ürün arayışı içindeyseniz Ecce Cam Filmi'ni tercih edebilirsiniz. Özel yapısı sayesinde güneş ışınlarını engelleyen ürün, araç içinin daha serin kalmasını sağlar. Bu sayede arabanız güneş altında kalsa dahi normale göre daha serin olur. Ayrıca güneşin zararlı ışınlarını engelleyerek araç içindeki eşyaların güneşten dolayı hasar görmesini engeller. Çizilmeye, solmaya ve aşınmaya karşı direnç gösteren cam film; uzun süreli kullanım ömrü sunar. Ürünün şeffaf bandını sökerek filmi kolayca yapıştırabilirsiniz.

4. Güneşin zararlı ışınlarını engeller: Buffer Güneşlik

Buffer Güneşlik sayesinde sıcak havalarda aracınızı güneşin zararlı ışınlarından koruyabilirsiniz. Yansıtıcı özelliğe sahip ürün, güneşten gelen UV ışınlarının arabanın iç kısmına ulaşmasını engelleyerek eşyaların zarar görmesine mani olur. Ayrıca arabanın daha serin kalmasına katkıda bulunur. Kullanılmadığı zamanlarda katlanabilen ürünü lastikleri sayesinde açılmadan düzenli şekilde saklayabilirsiniz. Böylece güneşlik fazla yer de kaplamaz. Özellikle torpido ve direksiyonu güneşten koruyan ürün, ön kısmın aşınmasını ve solmasını önler. Bu sayede aracınızın daha uzun süre yeni gibi görünmesine olanak tanıyacak güneşliği tüm otomobillerde tercih edebilirsiniz.

5. Her yerde yanınızda: Summit Quebec Sandalye

Yaz aylarında açık havada vakit geçirmek gibisi yok. Bunaltıcı sıcaklarda doğada olmak hem huzur verici hem rahatlatıcı. Tabii bunun için her an elinizin altında olacak bir sandalyeye ihtiyacınız var. Bir anlık kararla deniz kenarına ya da ormana gitmeye karar verdiğinizde "İyi ki yanımda." diyeceğiniz Summit Quebec Sandalye, katlanabilir olduğu için bagajda yer kaplamaz. Hafif yapısı ve taşıma çantası sayesinde kolayca taşınır. Geniş oturma alanı ve konforlu tasarımıyla ürünü uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ürünün içecek tutucusuna buz gibi içeceklerinizi rahatlıkla yerleştirebilirsiniz.

6. Ani piknik planları için: Go İthalat Mangal

Sıcak bahar ve yaz aylarının en güzel aktiviteleri arasında piknik yer alır. Piknik için de mangal olmazsa olmaz. Siz de bu nedenle her daim aracınızda bulundurabileceğiniz bir ürün arıyorsanız Go İthalat Mangal'ı tercih edebilirsiniz. Normal mangalları bagaja sığdırmak ve taşımak epey zor olabilir. Bu ürün ise portatif yapısı sayesinde katlanır ve bagajda fazla yer kaplamaz. Bu sayede mangalı her daim aracınızda taşıyabilir ve istediğiniz zaman mangal yapabilirsiniz. Geniş pişirme yüzeyiyle tek seferde daha fazla eti pişirebilir ve yemek faslına hızlıca geçebilirsiniz. Ürünü oldukça kolay bir şekilde kurabilirsiniz.

7. İçeceğinizi kolayca soğutur: Zwinner Soğutucu Bardak Tutacağı

Yaz aylarında uzun yolculuklar sırasında soğuk sıvı tüketmek sıcakla mücadele etmenin en keyifli yollarından biri ancak havalar içeceğin hızlı şekilde ısınmasına neden olur. Sizi bu sorundan kurtaracak Zwinner Soğutucu Bardak Tutacağı, içeceğinizin uzun süre soğuk kalmasını sağlar. 12 v çakmak girişinden beslenen ürün, kutu ya da cam içeceğinizi özel tasarımı sayesinde soğutur ve sıcaklığını muhafaza eder. Kompakt tasarıma sahip ürün, fazla yer kaplamaz. ABS ve çevre dostu alüminyum malzemeden elde edilen bardak tutacağı uzun yıllar boyunca size eşlik eder. Hem soğutucu hem ısıtıcı olarak tercih edebileceğiniz ürünü her mevsim kullanabilirsiniz.

8. Güneş ışınlarını dışarıda tutar: INNDREAM Perde

"Yaz aylarında araçla yolculuk yapmanın en zor tarafı nedir?" desek muhtemelen herkes "Güneşin yakıcı etkisi." şeklinde cevap verir. Kış aylarında yüzüne hasret kaldığımız güneş, yaz gelince bunaltıcı sıcağıyla yolculuk boyunca bize eşlik eder. Bu can sıkıcı durumdan kurtulmanın en pratik yolu ise perde kullanmak. Hangi ürünü alacağınıza karar veremiyorsanız INNDREAM Perde'yi değerlendirebilirsiniz. UV ışınlarını engelleyen perde, kapının camlı kısmını tamamen kaplar. Trafikte herhangi bir soruna neden olmayan ve araç kaportasına zarar vermeyen ürünü kolayca monte edebilir, dilediğiniz zaman çıkarabilirsiniz. Yaz aylarında kurtarıcınız olacak ürüne mutlaka şans verin!

9. Kompakt tasarım: Ankaflex Soğutucu Çanta

Ankaflex Soğutucu Çanta sayesinde içecek ve yiyeceklerinizi araç içinde sıcaklıktan koruyarak muhafaza edebilirsiniz. Herhangi bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan ürün, özel tasarımıyla içecekleri uzun süre soğuk tutar. Bu sayede uzun yolculuklar sırasında hararetinizi soğuk içeceklerle dindirebilirsiniz. Esnek yapılı çanta, içecekleri sararak dış darbelere karşı da korur. Askı aparatı bulunan ürünü dilerseniz kampta ya da piknikte de kullanabilirsiniz. Yıkanabilen çantayı kolayca temizleyebilirsiniz. Uzun süre size eşlik edecek sağlam ürün, yaz aylarında onu her gördüğünüzde yüzünüzü güldürecek!

10. Aracınızı güneşin zararlarından korur: ByLizard Branda

Özellikle yaz aylarında aracınızı güneşten koruyacak bir ürün arayışındaysanız ByLizard Araba Brandası'nı tercih edebilirsiniz. Güneş ışınlarına karşı maksimum koruma sağlayan branda, güneş nedeniyle boyada meydana gelebilecek çatlak ve yanıkları önler. 2 katmanlı ürünün dış katmanı polietilen, iç katmanı ise miflon malzemeden oluşur. Böylece üst katman aracı yağmur, UV ışınları ve toza karşı korurken iç katman yumuşak dokusuyla aracın çizilmesini engeller. Bu sayede ürünü her mevsim tercih edebilirsiniz. Taşıma çantası sayesinde her yere götürebileceğiniz branda, kompakt boyutuyla fazla yer kaplamaz. Su geçirmeyen ürün yırtılmalara karşı dayanıklı olduğu için uzun süre kullanılabilir.